7 сериалов для весенних выходных

Весна всё-таки наступает, а вместе с ней приходит желание знакомиться, встречаться, влюбляться и творить всякие милые глупости. Чтобы поддержать это настроение, предлагаем небольшую подборку сериалов о романтике и любви во всех ее проявлениях.

Дневники вампира

Динамичный и разноплановый сериал, в центре которого — любовь, романтика и взаимоотношения вампира и обыкновенной девушки. Молодая и красивая Елена теряет в автокатастрофе родителей, но изо всех сил старается жить дальше. Однажды она встречает загадочного красавца Стефана, и тот факт, что Стефан — вампир, ее не останавливает. Вместе они оказываются в самой гуще мистических событий. Одна жизнь на двоих Одна жизнь на двоих

Мастер и Маргарита Сериал снят по роману Анны Сергея Литвиновых «Черно-белый танец» и рассказывает историю любви, в которой три судьбы крепко сплелись в роковой треугольник накануне Второй мировой войны. События начинаются в 1941-м году и завершаются в 1980-е, охватывая четыре драматические эпохи в жизни страны. Мастер и Маргарита

Телевизионная экранизация гениального романа, в котором есть все — сатира, детектив, мистика и, конечно же, любовь. Которая, как и доказано в картине, не имеет никаких преград. Полнолуние Полнолуние

Судья Сара Круз и ее дочь Лейре переезжают из Мадрида в маленький городок Календа, где служит в полиции муж Сары. Сара мечтает о счастливой и спокойной жизни в провинции, но в городе творятся странные дела. А тут еще и дочь Сары влюбляется в самого подозрительного парня. Казанова Казанова

Легендарный Джакомо Казанова рассказывают историю своей жизни, полную приключений, интриг, взлётов, падений и любовных побед. Но самое ценное в череде воспоминаний — это история поражения и красавицы Франчески, ставшей единственной женщиной, устоявшей против его чар. Простые мечты Простые мечты

«Секс в большом городе» на индийский лад! Четыре девушки устраиваются на работу в отель и становятся подругами. У них разные цели и разные мечты, но всех их объединяет желание быть счастливыми и найти любовь. Тридцатилетние Тридцатилетние

Стильный и интересный сериал о четырех парах друзей, которые, перешагнув тридцатилетний рубеж, сталкиваются с кризисом самоопределения, отношений и выбора дальнейшего жизненного пути. Будет всё: интриги, ссоры, расставания, романтика и, конечно же, любовь!