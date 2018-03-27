Хавьер Бардем сыграет в мини-сериале «Кортес»

Историческая лента посвящена испанской легенде — конкистадору Эрнану Кортесу, который возглавил опасную экспедицию. Он вместе со своей командой отправился покорять ацтекскую империю короля короля Монтесумы II. В сериале будет показано столкновение индейской и европейской цивилизаций, коренным образом изменившее ход мировой историю.