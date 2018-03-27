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Хавьер Бардем сыграет в мини-сериале «Кортес»
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Хавьер Бардем сыграет в мини-сериале «Кортес» 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Кадр из фильма
Испанский актер Хавьер Бардем сыграет главную роль в четырехчасовом мини-сериале "Кортес", которые снимает студия Amazon Studios.
Историческая лента посвящена испанской легенде — конкистадору Эрнану Кортесу, который возглавил опасную экспедицию. Он вместе со своей командой отправился покорять ацтекскую империю короля короля Монтесумы II. В сериале будет показано столкновение индейской и европейской цивилизаций, коренным образом изменившее ход мировой историю.
Продюсером шоу станет Стивен Спилберг, а автором сценария — Стивен Зеллиан, известный также по фильмам "Список Шиндлера, "Ганнибал".
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