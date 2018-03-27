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Корпус Зеленых Фонарей появится в «Криптоне»
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Корпус Зеленых Фонарей появится в «Криптоне» 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Корпус Зеленых Фонарей"
Шоураннер сериала "Криптон" Адам Уэлш на встрече с поклонниками намекнул, что в новых эпизодах может появиться Корпус Зеленых Фонарей.
Кроме того, стало известно, что события шоу будут развиваться не только на Криптоне, но и за его пределами, например, на Земле.
А еще есть вероятность, что в сериале появятся еще две планеты — Танагар и Ранн, на которых родились Ястреб и Орлица.
Также вице-президент DC Entertainment Дэн Эванс сообщил, что в сериале могут появиться "Омега-Люди". Но без подробностей.
Напомним, что первый эпизод появился 21 марта и уже получил оценку в 7,1 балла на IMDb.
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