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Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
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Опубликован трейлер новой драмы «Наследники» 

Рамблер 4 часа назад
Трейлер нового сериала опубликовал телеканал НВО. Драма, получившая название "Succession" ("Преемственность") в России стала известна как "Наследники". 10-серийный фильм рассказывает о внутрисемейной борьбе за управление медиаимперией.
Действие происходит в Нью-Йорке, где собирающийся отойти от дел владелец и основатель международной компании собирается передать бразды правления одному из своих четырех детей. По логике, стать главой медийного конгломерата должен старший сын стареющего владельца, но остальные отпрыски решают, что тоже вполне достойны того, чтобы занять этот почетный пост.
Основные роли в сериале исполнили Брайан Кокс, Киран Калкин, Сара Снук, Джереми Стронг, Алан Рак, Пегги Скотт, Дагмар Доминчик.
Режиссерами проекта стали Марк Майлод ("Игра престолов"), Адам МакКей ("Человек-муравей") и Адам Аркин ("Фарго"). Сценарий "Наследников" написал один из создателей знаменитого "Черного зеркала" Джесси Армстронг.
Премьера первого эпизода многосерийной драмы состоится в июне этого года.
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