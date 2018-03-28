Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»

Трейлер нового сериала опубликовал телеканал НВО. Драма, получившая название "Succession" ("Преемственность") в России стала известна как "Наследники". 10-серийный фильм рассказывает о внутрисемейной борьбе за управление медиаимперией.

Действие происходит в Нью-Йорке, где собирающийся отойти от дел владелец и основатель международной компании собирается передать бразды правления одному из своих четырех детей. По логике, стать главой медийного конгломерата должен старший сын стареющего владельца, но остальные отпрыски решают, что тоже вполне достойны того, чтобы занять этот почетный пост.

Премьера первого эпизода многосерийной драмы состоится в июне этого года.