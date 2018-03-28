Ещё
Сильверстоун стала домохозяйкой и феминисткой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сильверстоун стала домохозяйкой и феминисткой 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Американка"
Американская актриса возвращается на телеэкраны в сериале "Американка".
Действие фильма происходит в 1970-х годах и повествует об американской домохозяйке с двумя детьми, пережившей развод и оставшейся без средств к существованию.
Алисии досталась главная роль — Бонни Нолан, женщины-домохозяйки, которая свою жизнь посвящает детям и мужу. Жизнь, надо сказать, у нее прекрасная: дама привыкла к роскоши и всегда хорошо выглядит. Но с крушением брака все рушится.
Однако Бонни не торопится отчаиваться и горевать: она умная, дерзкая и готова на многое ради своих детей и собственных успехов.
Одной из сюжетных линий сериала станет зарождение феминизма, а Бонни станет одним из его первопроходцев.
Моя героиня Бонни Нолан — просто бомба! Для своего времени она во многом первопроходец. Воздух буквально пропитан идеями равноправия, женщины начинают раскрепощаться,
— рассказывает о своей героине Сильверстоун. А еще добавляет, что создатели фильма постарались создать на площадке атмосферу, аутентичную духу того времени. Так что зрителей ожидает множество ярких нарядов и украшений тех лет, соответствующая музыка и прически.
Премьера сериала назначена на 7 июня.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
15 российских фильмов, которыми можно гордиться8
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией125
Какой сериал самый дорогой в истории19
Особенности застольного этикета разных стран
Самые обсуждаемые фильмы XXI века5
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение