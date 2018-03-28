Сильверстоун стала домохозяйкой и феминисткой

Американская актриса возвращается на телеэкраны в сериале "Американка".

Действие фильма происходит в 1970-х годах и повествует об американской домохозяйке с двумя детьми, пережившей развод и оставшейся без средств к существованию.

Алисии досталась главная роль — Бонни Нолан, женщины-домохозяйки, которая свою жизнь посвящает детям и мужу. Жизнь, надо сказать, у нее прекрасная: дама привыкла к роскоши и всегда хорошо выглядит. Но с крушением брака все рушится.

Однако Бонни не торопится отчаиваться и горевать: она умная, дерзкая и готова на многое ради своих детей и собственных успехов.

Одной из сюжетных линий сериала станет зарождение феминизма, а Бонни станет одним из его первопроходцев.

Моя героиня Бонни Нолан — просто бомба! Для своего времени она во многом первопроходец. Воздух буквально пропитан идеями равноправия, женщины начинают раскрепощаться,

— рассказывает о своей героине Сильверстоун. А еще добавляет, что создатели фильма постарались создать на площадке атмосферу, аутентичную духу того времени. Так что зрителей ожидает множество ярких нарядов и украшений тех лет, соответствующая музыка и прически.

Премьера сериала назначена на 7 июня.