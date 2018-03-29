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Вышел трейлер второго сезона «Рассказа служанки»
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Вышел трейлер второго сезона «Рассказа служанки» 

Ревизор.ru 13 часов назад
Первая серия второго сезона выйдет 25 апреля 2018 года. Зрителям покажут 13 серий. По словам исполнительницы главной роли в сериале Элизабет Мосс второй сезон будет посвящен материнству и его значению в антиутопической тоталитарной реальности.
"Это темный сезон. Я бы сказала, возможно, даже темнее, чем первый",
— приводит слова Элизабет Мосс Афиша Daily.
Первый сезон сериала "Рассказ служанки" вышел в 24 апреля 2017 года. Многосерийный фильм основан на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд.
Действие в сериале разворачивается в недалеком будущем в республике Гилеад. Тоталитарная власть ввела в стране суровые законы. Почетом там пользуются только офицеры и их жены.
Из-за возросшего бесплодия, государство решает превратить здоровых женщин в "служанок", которых насильно заставляют жить в домах офицеров и рожать им детей.
В 2017 году сериал получил премии "Эмми" и "Золотой глобус".
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