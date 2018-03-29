Мужа Елизаветы II сыграет актер из «Игры престолов» 

Актер Тобайас Мензис, известный по "Игре престолов" и "Чужестранке", сыграет принца Филиппа в третьем сезоне сериала "Корона", сообщает Deadline.
Ранее появлялась информация, что роль мужа Елизаветы II предложили Полу Беттани, но в итоге сделку заключили с Мензисом. Он подписал контракт на два сезона. Съемки начнутся этим летом в Великобритании.
Изначально в "Короне" главные роли играли Клэр Фой и Мэтт Смит. Но теперь создатели сериала пригласили в проект более возрастных актеров. Помимо Мензиса, это Оливия Колман.