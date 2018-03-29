Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей» 

1/5 Роль Владимира Казанцева (Казановы), пожалуй, стала самой знаковой в карьере Лыкова. По поводу "Улиц разбитых фонарей" с журналистами предпочитает не общаться, но любит говорить на отвлеченные темы об искусстве в целом. Фото: Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

2/5 Один из любимых персонажей сериала выбыл из шоу самым первым. Эпизод второго сезона по названием "Контрабас" стал финальным для Лыкова в роли Владимира Казанцева. Актер боялся стать заложником этой роли и покинул сериал. Похоже, что Александру избежать этого не удалось. Роль Казановы пока что самая яркая в карьере Лыкова. Фото: Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

3/5 Сейчас актеру 56 лет и он продолжает активно сниматься. В основном Лыков играет в сериалах. На волне успеха после "Улиц" Лыков сыграл несколько значимых ролей в сериалах "Бандитский Петербург", "Потерявшие солнце", "Диверсант", а также знаковая роль в "Турецком гамбите" .Но затем работы актера вновь стали мельчать. Фото: Globallookpress

4/5 У Александра Лыкова есть взрослый сын, популярность которого чуть ли не превосходит славу отца. Матвей Лыков считается очень востребованным манекенщиком за границей и работает с лучшими модными домами. Лыков-младший несколько раз появлялся и на экране: в съемках клипов Woodkid и в фильме у Тимура Бекмамбетова «Он дракон». Фото: Globallookpress