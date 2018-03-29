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Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»
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Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей» 

Рамблер 3 часа назад
Чем занимается и как живет актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Лыков.
1/5  Роль Владимира Казанцева (Казановы), пожалуй, стала самой знаковой в карьере Лыкова. По поводу "Улиц разбитых фонарей" с журналистами предпочитает не общаться, но любит говорить на отвлеченные темы об искусстве в целом.
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2/5  Один из любимых персонажей сериала выбыл из шоу самым первым. Эпизод второго сезона по названием "Контрабас" стал финальным для Лыкова в роли Владимира Казанцева. Актер боялся стать заложником этой роли и покинул сериал. Похоже, что Александру избежать этого не удалось. Роль Казановы пока что самая яркая в карьере Лыкова.
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3/5  Сейчас актеру 56 лет и он продолжает активно сниматься. В основном Лыков играет в сериалах. На волне успеха после "Улиц" Лыков сыграл несколько значимых ролей в сериалах "Бандитский Петербург", "Потерявшие солнце", "Диверсант", а также знаковая роль в "Турецком гамбите" .Но затем работы актера вновь стали мельчать.
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4/5  У Александра Лыкова есть взрослый сын, популярность которого чуть ли не превосходит славу отца. Матвей Лыков считается очень востребованным манекенщиком за границей и работает с лучшими модными домами. Лыков-младший несколько раз появлялся и на экране: в съемках клипов Woodkid и в фильме у Тимура Бекмамбетова «Он дракон».
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5/5  В отличие от Казановы, который славился своей любвеобильностью, Александр Лыков более 30 лет живет с одной женщиной. Супруги счастливы в браке. Кроме сына Матвея у них есть старшая дочь Екатерина.
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У Александра Лыкова было много актерских работ, но по-настоящему известным он стал после съемок сериала "Улицы Разбитых фонарей", в котором он сыграл роль Владимира Казанцева по прозвищу Казанова.
Но что стало с актером после окончания культового сериала? Читайте в нашей галерее.
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