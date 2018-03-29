Телеканал «БузоваTV» откроется на частотах ТНТ4

Новый телеканал начнёт вещание в ближайшие выходные.

Новый телеканал «БузоваTV» с воскресенья займёт частоты ТНТ4. В его сетку войдёт весь существующий контент с участием Ольги Бузовой — шоу, клипы, проекты из библиотеки телеканалов ТНТ и ТНТ4, а также эксклюзивные премьеры. Канал будет ориентироваться на аудиторию 14 — 44 лет. Управлять им будет та же команда, которая работает над ТНТ4.

Гавриил Гордеев, директор «БузоваTV»: «Мы не отказываемся от своей текущей концепции и продолжим показывать «золотой контент» ТНТ. Просто стало понятно, что самый золотой контент ТНТ — это Ольга Бузова. Поэтому, учитывая востребованность Оли всеми слоями населения нашей страны, мы уверены, что шоу с её участием сделают телеканал ещё популярнее». «Мы не отказываемся от своей текущей концепции и продолжим показывать «золотой контент» ТНТ. Просто стало понятно, что самый золотой контент ТНТ — это Ольга Бузова. Поэтому, учитывая востребованность Оли всеми слоями населения нашей страны, мы уверены, что шоу с её участием сделают телеканал ещё популярнее».

Ольга Бузова во всех сферах деятельности добилась впечатляющих результатов — модель, актриса, певица, телеведущая, дизайнер, блогер, писатель. За её профилем в Instagram следят 12,5 миллионов подписчиков, а в чартах iTunes хиты звезды занимают первые места сразу после релиза. Скоро «Ольга Бузова» станет успешным брендом не только на словах, но и на бумаге. Звезда подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака. Инвестирование в собственный телеканал должно сформировать лояльное отношение к будущему бренду.

Ольга Бузова, креативный продюсер «БузоваTV»: «Приятно, что твоего творчества хватает на целый телеканал. Теперь за моей жизнью будут следить не только 12,5 млн подписчиков в Instagram, а 90 миллионов телезрителей по всей стране. У меня нет слов в голове!»

Многие поклонники Ольги отмечали в комментариях в соцсетях, что не успевают следить за жизнью и творчеством своего кумира. Клипы показывают одни каналы, сериалы с её участием — другие, новости о личной жизни обсуждают третьи. «БузоваTV» соберёт всё воедино и станет долгожданным подарком для всех фанатов.

Ольга даст новому телеканалу не только имя, но и лично будет следить за всем контентом. Это единственный случай в мировой практике, когда на ТВ появляется канал, целиком посвящённый одному человеку.

Ольга в прямом смысле станет «лицом» нового федерального телеканала. В логотипе будет использован её портрет, снятый фотографом Олегом Зотовым.

Международное вещание ТНТ4 также достанется новому каналу. Телевидение имени Ольги Бузовой будет доступно для просмотра в более чем в 30 странах мира. Это отвечает планам звезды заявить о себе на мировом уровне.

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Смотрите в первый день вещания на «БузоваTV»:

9:30 — 10:00 Клипы Ольги Бузовой

10:00 — 10:30 Comedy Баттл. Первое выступление Ольги Бузовой в комедийном жанре

10:30 — 12:00 Comedy Club. Все появления Ольги Бузовой на главном юмористическом шоу страны

12:00 — 20:30 Сериал «Бедные люди» — дебют Ольги как актрисы. Все серии

20:30 — 22:30 Comedy Club. Все появления Ольги Бузовой на главном юмористическом шоу страны

22:30 — 23:00 Шоу «Прожарка» с участием Ольги Бузовой

Comedy Баттл. Ольга Бузова

Ольга Бузова за несколько сезонов судейства популярного шоу стала разбираться в юморе не хуже Семёна Слепакова Гарика Мартиросяна . В качестве доказательства — её дебют на комедийной сцене! В специальном выпуске «Comedy Баттл» выступит сама Ольга, а также участники с лучшими шутками о звезде.

Бедные люди. Все серии

Ситком от Good Story Media, создателей популярных сериалов «Реальные пацаны», «Физрук», «Ольга». Это первая большая актерская работа Ольги Бузовой, которая сыграла роль… Ольги Бузовой! Но только той Ольги, которую мы привыкли видеть на телеэкранах. Певица и телеведущая смело воплотила самые яркие стереотипы о себе и показала, что прекрасно умеет смеяться над собой. По сюжету петербургскому писателю-неудачнику Вениамину предлагают написать биографию Ольги Бузовой. Как настоящий интеллигент, сначала он гордо отказывается, но его подкупает возможность на вырученные деньги напечатать свой большой и умный роман. Теперь светской принцессе и алкоголику из коммуналки придется найти общий язык, несмотря на абсолютно разное социальное положение.

Comedy Club. Ольга Бузова

Специально отобранные номера Comedy Club с участием Ольги Бузовой. Зритель увидит подборку лучших пародий на Ольгу, её первый визит на Comedy Club в качестве (тогда ещё) главной блондинки нашей страны, первое появление с Дмитрием Тарасовым в качестве супругов, выступление успешной независимой певицы после громкого развода и многое другое.

Прожарка

Пилотный выпуск шоу, в котором начинающие стендап-комики шутят о популярных звёздах в их присутствии. Только так знаменитости узнают, как на самом деле выглядят в глазах народа. Первый гость — Ольга Бузова. Ее ждут жёсткие шутки о личной жизни, творчестве и даже внешнем виде. В «Прожарке» состоялся дебют Ольги в стендапе — по правилам проекта, у звезды есть право отомстить комикам ответным выступлением.

Ищи телеканал «БузоваTV» на частотах ТНТ4 в первое воскресенье апреля 2018!