Фрэнк Миллер снимет сериал для Netflix

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить новый сериал и уже пригласил знаменитого Френка Миллера для работы над ним.

Славу ему принесли культовые комиксы "Город грехов", "300", "Сорвиголова: Человек без страха" и "Бэтмен: Возвращение Темного Рыцаря".

Уже известно, что сериал будет называться "Проклятая" (Cursed), а в первом сезоне покажут 10 эпизодов. Главная героиня девушка-подросток Нимуэ, наделенная таинственным даром, должна стать Владычицей Озера. Когда умирает ее мать, она вместе молодым наемником Артуром отправляется на поиски Мерлина, чтобы отдать ему древний меч.

Однако дата выхода сериала пока не называется.