Вышел трейлер второго сезона «Мира Дикого Запада»

Вышел новый трейлер второго сезона сериала HBO «Мир Дикого Запада».

Сюжет сериала разворачивается вокруг высокотехнологичного парка развлечений в декорациях вестерна. Обитатели парка — андроиды, практически не отличимые от людей. Они ежедневно отыгрывают сценарии, придуманные разработчиками, всячески угождают посетителям и каждый следующий день забывающие о событиях предыдущего.