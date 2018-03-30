Фигуристка Медведева станет ведущей нового шоу

19-летняя Евгения Медведева , по признанию Татьяны Тарасовой , многое делала для того, чтобы наши спортсмены поехали на Олимпиаду в Пхенчхане. Сама Евгения стала в ходе соревнований по фигурному катанию второй, и хотя девушка явно мечтала о первой позиции, но на пьедестале вела себя очень мужественно.

Сильный характер девушки наряду с ее обаянием и душевностью привлекают к Медведевой людей. На этот раз ей заинтересовались продюсеры Первого канала, которые предложили Евгении стать ведущей нового шоу.

Примечательно, что речь идет о детском проекте. Безусловно, он будет связан со льдом. Название нового шоу — «Ледниковый период. Дети».