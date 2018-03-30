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Фигуристка Медведева станет ведущей нового шоу
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Фигуристка Медведева станет ведущей нового шоу 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @jmedvedevaj
19-летняя Евгения Медведева, по признанию Татьяны Тарасовой, многое делала для того, чтобы наши спортсмены поехали на Олимпиаду в Пхенчхане. Сама Евгения стала в ходе соревнований по фигурному катанию второй, и хотя девушка явно мечтала о первой позиции, но на пьедестале вела себя очень мужественно.
Сильный характер девушки наряду с ее обаянием и душевностью привлекают к Медведевой людей. На этот раз ей заинтересовались продюсеры Первого канала, которые предложили Евгении стать ведущей нового шоу.
Примечательно, что речь идет о детском проекте. Безусловно, он будет связан со льдом. Название нового шоу — «Ледниковый период. Дети».
Первый выпуск передачи назначен на воскресенье. Соведущим Евгении Медведевой станет Алексей Ягудин. В жюри приглашены Татьяна Навка, Илья Авербух, Максим Траньков, Роман Костомаров и, конечно же, Татьяна Тарасова.
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