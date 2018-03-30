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Сериал «Криптон» назван самым рейтинговым на Syfy
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Сериал «Криптон» назван самым рейтинговым на Syfy 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Криптон"
Первый эпизод сериала "Криптон" увидели более 2,5 млн человек. Как сообщает телеканал Syfy, этот результат стал лучшим за последние несколько лет. Большее число зрителей удалось собрать только пилотной серии мини-сериала "Вознесение" в 2014 году. Также рейтинг "Криптона" оказался самым высоким на кабельном телевидении в США 21 марта.
Напомним, что действие сериала разворачивается на планете "Криптон" за 200 лет до того, как она была уничтожена.
События сериала «Криптон» развиваются на одноимённой планете за 200 лет до её разрушения. А главным героем является дедушка современного Супермена.
Также известно, что в дальнейших сериях появится другие герои вселенной DC: Люди Омега и Корпус Зеленых Фонарей.
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