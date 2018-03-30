Sony Pictures снимет сериал об африканских амазонках

Продюсерская компания Sony Pictures Television объявила о запуске в разработку нового сериала.

Пока у сериала нет названия, но уже точно известно, что своим появлением он обязан фильму "Черная пантера", показавшему превосходные результаты в прокате. Создателей сериала вдохновили сильные телохранительницы из этого фильма.

Прообразами главных героинь нового сериала станут дагомейские амазонки — женское военное формирование в королевстве Дагомея народа фон, существовавшее до конца XIX века.

Кроме того, в проекте примет участие крупная африканская телестудия Ebony Life.