Sony Pictures снимет сериал об африканских амазонках 

Продюсерская компания Sony Pictures Television объявила о запуске в разработку нового сериала.
Пока у сериала нет названия, но уже точно известно, что своим появлением он обязан фильму "Черная пантера", показавшему превосходные результаты в прокате. Создателей сериала вдохновили сильные телохранительницы из этого фильма.
Прообразами главных героинь нового сериала станут дагомейские амазонки — женское военное формирование в королевстве Дагомея народа фон, существовавшее до конца XIX века.
Кроме того, в проекте примет участие крупная африканская телестудия Ebony Life.