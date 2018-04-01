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В «Теории Большого взрыва» снялся Билл Гейтс
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В «Теории Большого взрыва» снялся Билл Гейтс 

Рамблер 13 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Теория Большого взрыва"
Предприниматель и миллиардер Билл Гейтс стал приглашенной звездой в юмористическом ситкоме "Теория Большого взрыва". На днях эпизод вышел на телеэкраны. Гейтс сыграл самого себя в 18-й серии 11-го эпизода.
По сюжету шоу Билл Гейтс появляется в холле отеля, где встречается с Леонардом, который уже некоторое время жаждал встречи с предпринимателем. Леонард так расчувствовался, что даже осмелился попросить Гейтса обняться, но тот лишь предложил ему свой платок.
Билл Гейтс — далеко не первая приглашенная знаменитость из мира науки и предпринимательства, которую задействовали в съемках шоу. В некоторых сериях ситкома уже появлялись Илон Маск, Стивен Хокинг, Леонард Нимой и многие другие.
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