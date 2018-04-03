В 8 сезоне «Американской истории ужасов» покажут будущее

Теперь же в сети появились новые подробности — уже по поводу сюжета 8 сезона. Судя по новым слухам, действие 8 сезона «Американской истории ужасов», который получит говорящее название «Radioactive» («Радиоактивный»), развернется в пост-апокалиптическом мире, пострадавшем от ядерного взрыва.

Временной отрезок, в котором будут происходить события 8 сезона — 2032 год, место действия — американский штат Аризона.