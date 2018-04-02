Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ

Стало известно, что телеканал ТНТ запускает женскую версию шоу «Холостяк». Главным призом по итогам этого шоу станет Ольга Бузова . Именно она будет выбирать себе жениха.

Съемки проекта будут проводиться в теплой стране заграницей, пока канал держит в тайне конкретное место. Зато появилось официальное сообщение, в котором к участию в шоу призываются все, кто мечтает о «самой медийной девушке страны»:

«Амбициозные парни и состоявшиеся мужчины, творческие личности и офисные рабочие, спортсмены, старт-аперы, военные, участники реалити-шоу, научные сотрудники, айтишники и многие другие — все, кто мечтает связать свою судьбу с самой завидной невестой России! Претенденты пройдут серьезный отбор на кастинге и отправятся в путешествие в романтическую страну, чтобы побороться за сердце Ольги Бузовой. В шоу могут принять участие только холостые мужчины от 18 до 40 лет».

Кроме того, к заполнению анкеты приглашаются исключительно те. кто считает себя «настоящими мужчинами».