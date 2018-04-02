Ещё
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ 

Рамблер 12 часов назад
Фото: @buzova86
Стало известно, что телеканал ТНТ запускает женскую версию шоу «Холостяк». Главным призом по итогам этого шоу станет Ольга Бузова. Именно она будет выбирать себе жениха.
Съемки проекта будут проводиться в теплой стране заграницей, пока канал держит в тайне конкретное место. Зато появилось официальное сообщение, в котором к участию в шоу призываются все, кто мечтает о «самой медийной девушке страны»:
«Амбициозные парни и состоявшиеся мужчины, творческие личности и офисные рабочие, спортсмены, старт-аперы, военные, участники реалити-шоу, научные сотрудники, айтишники и многие другие — все, кто мечтает связать свою судьбу с самой завидной невестой России! Претенденты пройдут серьезный отбор на кастинге и отправятся в путешествие в романтическую страну, чтобы побороться за сердце Ольги Бузовой. В шоу могут принять участие только холостые мужчины от 18 до 40 лет».
Кроме того, к заполнению анкеты приглашаются исключительно те. кто считает себя «настоящими мужчинами».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение