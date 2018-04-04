Фанаты «Игры престолов» составили прогноз гибели героев

В ожидании финального, восьмого сезона «Игры престолов» поклонникам сериала только и остается, что обсуждать фотографии со съемочной площадки да гадать, кто из оставшихся персонажей умрет первым. Фанаты «Игры престолов» составили масштабный прогноз, подсчитав вероятности смерти всех ключевых героев в последнем сезоне.

Канал HBO уже успел предупредить нас, что в 8 сезоне «Игры престолов» умрет подавляющее большинство героев, и к самому финалу в живых останутся лишь единицы. Те, кто составлял прогноз, ставят на то, что в конечном итоге победят Старки и Тирион Ланнистер — именно у троицы Старков и Тириона шансы умереть меньше всего.

Вот как выглядят первые прогнозы на то, кто умрет с наибольшей вероятностью:

Бриенна Тарт — 70%

Бронн — 40%

Григор Клиган («Гора») — 95%

Сандор Клиган — 35%

Дрогон — 60%

Тормунд — 20%

Джендри Баратеон — 25%

Серый Червь — 80%

Эурон Грейджой — 90%

Теон Грейджой — 50%

Яра Грейджой — 30%

Серсея Ланнистер — 85%

Джейме Ланнистер — 60%

Тирион Ланнистер — 25%

Мелисандра — 85%

Миссандея — 40%

Джорах Мормонт — 80%

Давос Сиворт — 75%

Арья Старк — 20%

Бран Старк — 30%

Санса Старк — 0%

Дейенерис — 50%