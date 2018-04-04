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Фанаты «Игры престолов» составили прогноз гибели героев
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Фанаты «Игры престолов» составили прогноз гибели героев 

Попкорн News 10 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
В ожидании финального, восьмого сезона «Игры престолов» поклонникам сериала только и остается, что обсуждать фотографии со съемочной площадки да гадать, кто из оставшихся персонажей умрет первым. Фанаты «Игры престолов» составили масштабный прогноз, подсчитав вероятности смерти всех ключевых героев в последнем сезоне.
Канал HBO уже успел предупредить нас, что в 8 сезоне «Игры престолов» умрет подавляющее большинство героев, и к самому финалу в живых останутся лишь единицы. Те, кто составлял прогноз, ставят на то, что в конечном итоге победят Старки и Тирион Ланнистер — именно у троицы Старков и Тириона шансы умереть меньше всего.

Вот как выглядят первые прогнозы на то, кто умрет с наибольшей вероятностью:

Бриенна Тарт — 70%
Бронн — 40%
Григор Клиган («Гора») — 95%
Сандор Клиган — 35%
Дрогон — 60%
Тормунд — 20%
Джендри Баратеон — 25%
Серый Червь — 80%
Эурон Грейджой — 90%
Теон Грейджой — 50%
Яра Грейджой — 30%
Серсея Ланнистер — 85%
Джейме Ланнистер — 60%
Тирион Ланнистер — 25%
Мелисандра — 85%
Миссандея — 40%
Джорах Мормонт — 80%
Давос Сиворт — 75%
Джон Сноу — 60%
Арья Старк — 20%
Бран Старк — 30%
Санса Старк — 0%
Дейенерис — 50%
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