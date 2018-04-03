Adult Swim опубликовал странную серию «Рика и Морти»

1 апреля 2018 года канал Adult Swim порадовал фанатов сериала «Рика и Морти», опубликовав первую серию третьего сезона.

В этом году вновь никто ничего не ждал: телеканал Cartoon Network даже не заказал производство 4-го сезона, и сценарий так и остался в зачаточном состоянии.

Но Adult Swim все же поддержал традицию и опубликовал 10-минутный эпизод. Странность в том, что, не считая главных героев, у этой серии нет ничего общего с сериалом.