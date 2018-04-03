Вышла первая серия нового «Простоквашино» 

Компания "Союзмультфильм" представила первую серию "Возвращения в Простоквашино", Эпизод посвятили Олегу Табакову.
В этой серии Дядя Федор получает посылку из Простоквашино от кота Матроскина. Тот просить срочно приехать, но родители не слушают Дядю Федора — они заняты своими делами. Поэтому мальчик решает отправиться туда в одиночку.
Персонажей мультфильма озвучили Алексей Онежен (Дядя Федор), Иван Охлобыстин (почтальон Печкин), Гарик Сукачев (Шарик), Юлия Меньшова (мама Дяди Федора) и Антон Табаков (кот Матроскин).
Студия планирует выпустить около 20 новых серий мультфильма.