Вышла первая серия нового «Простоквашино»

Компания "Союзмультфильм" представила первую серию "Возвращения в Простоквашино", Эпизод посвятили Олегу Табакову

В этой серии Дядя Федор получает посылку из Простоквашино от кота Матроскина. Тот просить срочно приехать, но родители не слушают Дядю Федора — они заняты своими делами. Поэтому мальчик решает отправиться туда в одиночку.

Студия планирует выпустить около 20 новых серий мультфильма.