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По «Противостоянию» Кинга снимут сериал
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По «Противостоянию» Кинга снимут сериал 

Рамблер 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Постапокалиптический роман американского писателя будет экранизирован.
Сообщения об экранизации появились давно, еще 2014 году режиссером назначили Джоша Буна. Однако с тех пор мало что изменилось. Сейчас стало известно, что экранизация выйдет в виде десятичасового мини-сериала, который покажут на CBS All Access. Режиссером по-прежнему остается Бун.
Это не единственная попытка адаптации романа: в 1994 году по роману уже был снят сериал, а с 2018 по 2012 год выходил комикс. Кстати, критики высоко оценили глубину интерпретации и визуальную реалистичность рисунков.
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