По «Противостоянию» Кинга снимут сериал

Постапокалиптический роман американского писателя будет экранизирован.

Сообщения об экранизации появились давно, еще 2014 году режиссером назначили Джоша Буна. Однако с тех пор мало что изменилось. Сейчас стало известно, что экранизация выйдет в виде десятичасового мини-сериала, который покажут на CBS All Access. Режиссером по-прежнему остается Бун.

Это не единственная попытка адаптации романа: в 1994 году по роману уже был снят сериал, а с 2018 по 2012 год выходил комикс. Кстати, критики высоко оценили глубину интерпретации и визуальную реалистичность рисунков.