Amazon потратит $1 млрд на «Задачу трех тел»

Компания Amazon объявляет о съемках научно-фантастического сериала и планирует на него потратить $1 млрд

Сценарий крупнобюджетного сериала будет создан по произведениям китайского писателя фантаста Лю Цысиняиз цикла "Память о прошлом Земли", который в Киатей и во всем мире больше известен по названию первой книги "Задача трех тел".

Речь идет о трех сезонах, но пока только на уровне предположений. Достоверно известно, что в сейчас активно ведутся переговоры о будущих съемках.

В книге рассказывается о проекте китайского правительства по поиску внеземных цивилизаций и вторжении инопланетян.