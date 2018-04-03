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Amazon потратит $1 млрд на «Задачу трех тел»
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Amazon потратит $1 млрд на «Задачу трех тел» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Компания Amazon объявляет о съемках научно-фантастического сериала и планирует на него потратить $1 млрд
Сценарий крупнобюджетного сериала будет создан по произведениям китайского писателя фантаста Лю Цысиняиз цикла "Память о прошлом Земли", который в Киатей и во всем мире больше известен по названию первой книги "Задача трех тел".
Речь идет о трех сезонах, но пока только на уровне предположений. Достоверно известно, что в сейчас активно ведутся переговоры о будущих съемках.
В книге рассказывается о проекте китайского правительства по поиску внеземных цивилизаций и вторжении инопланетян.
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