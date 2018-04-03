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«Их собственная лига» выйдет в виде сериала
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«Их собственная лига» выйдет в виде сериала 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Их собственная лига"
Компания Amazon Studios планирует выпустить сериал «Их собственная лига».
Над сценарием будут работать Уилл Грэхем и Эбби Джейкобсон, они же станут исполнительными продюсерами. Подробностей пока мало, но уже точно известно, что в сериале не будет Дотти и ее сестры.
Действие сериала начнется в 1943 году, когда была образована Американская женская профессиональная бейсбольная лига. В центре будет история о женщинах из этой организации и их команде "Рокфордские персики".
Кстати, в 1993 году уже были попытки снять сериал по мотивам фильма, однако проект был закрыт после трех серий.
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