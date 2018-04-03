«Их собственная лига» выйдет в виде сериала

Компания Amazon Studios планирует выпустить сериал «Их собственная лига».

Над сценарием будут работать Уилл Грэхем и Эбби Джейкобсон, они же станут исполнительными продюсерами. Подробностей пока мало, но уже точно известно, что в сериале не будет Дотти и ее сестры.

Действие сериала начнется в 1943 году, когда была образована Американская женская профессиональная бейсбольная лига. В центре будет история о женщинах из этой организации и их команде "Рокфордские персики".

Кстати, в 1993 году уже были попытки снять сериал по мотивам фильма, однако проект был закрыт после трех серий.