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Дуглас Смит появится в «Большой маленькой лжи»
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Дуглас Смит появится в «Большой маленькой лжи» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Нового персонажа в главном хите HBO прошлого года сыграет актер Дуглас Смит.
В прошлом году сериал «Большая маленькая ложь» собрал все возможные премии и награды, в том числе саме важные — "Эмми" и "Золотой глобус". В этом году было решено продлить сериал еще на 7 эпизодов. А во втором сезоне, сценарий которого пишет тот же Дэвид Э. Келли, появится новый персонаж — Кори Блокфилд, морской биолог и серфер. Его роль сыграет Дуглас Смит, известный по фильмам "Алиенист" и "Большая любовь".
В основе сюжета детективная история об убийстве, совершенном на детском празднике. Сериал рассказывает о жизненных перипетиях четверых главных героинь — матерей, жен и домохозяек, которые как-то причастны к преступлению.
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