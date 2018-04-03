Дуглас Смит появится в «Большой маленькой лжи»

Нового персонажа в главном хите HBO прошлого года сыграет актер Дуглас Смит

В прошлом году сериал «Большая маленькая ложь» собрал все возможные премии и награды, в том числе саме важные — "Эмми" и "Золотой глобус". В этом году было решено продлить сериал еще на 7 эпизодов. А во втором сезоне, сценарий которого пишет тот же Дэвид Э. Келли, появится новый персонаж — Кори Блокфилд, морской биолог и серфер. Его роль сыграет Дуглас Смит, известный по фильмам "Алиенист" и "Большая любовь".

В основе сюжета детективная история об убийстве, совершенном на детском празднике. Сериал рассказывает о жизненных перипетиях четверых главных героинь — матерей, жен и домохозяек, которые как-то причастны к преступлению.