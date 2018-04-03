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У «Настоящего детектива» новый режиссер
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У «Настоящего детектива» новый режиссер 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Над третьим сезоном сериала "Настоящий детектив" начал работать режиссер Дэниэл Сакхайм.
По завершении съемок первых двух эпизодов проект покинул его режиссер —Джереми Солнье, известный по фильму "Зеленая комната". Как сообщает HBO, причиной ухода из проекта стало несоответствие радочих графиков. Теперь кресло режиссера занял Дэниэл Сакхайм, работавши ранее над "Игрой престолов" и "Американцами.
Действие третьего сезона развивается в курортном городке Озарк и его окрестностях. В центре совершено жуткое преступление, поражающее своей жестокостью, а его расследование ведут детективы Уэйн Хэйс, роль которого исполняет Махершал Али, и Роланд Уэст, которого играет Стивен Дорфф.
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