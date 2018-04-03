У «Настоящего детектива» новый режиссер

Над третьим сезоном сериала "Настоящий детектив" начал работать режиссер Дэниэл Сакхайм

По завершении съемок первых двух эпизодов проект покинул его режиссер —Джереми Солнье, известный по фильму "Зеленая комната". Как сообщает HBO, причиной ухода из проекта стало несоответствие радочих графиков. Теперь кресло режиссера занял Дэниэл Сакхайм, работавши ранее над "Игрой престолов" и "Американцами.