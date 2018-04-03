Тест: помните ли вы телешоу нулевых?

Вообще, все эти телешоу отнимали у зрителей уйму времени, потому что оторваться от просмотра было невозможно.

Удивительно, но некоторые из этих проектов длятся до сих пор, у них неплохие рейтинги и много фанатов. Другие же проекты можно даже назвать полезными, например, выпускники "Фабрики звезд" действительно стали звездами, многие из них построили успешную карьеру в шоу-бизнесе. Были и просто скандальные телепроекты, которые никакой пользы зрителям не приносили, но их тоже с нетерпением ждали по вечерам, а потом долго обсуждали.

Проверьте, какие телепроекты вам запомнились больше всего.