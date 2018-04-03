«Мир Дикого Запада» и еще 5 сериалов апреля 

Какие сериалы смотреть в апреле? Выходят четыре интересные премьеры и два классных продолжения, которые не стоит пропускать.
«Переправа»
Стартует 2 апреля
На пустынный пляж небольшого городка океан выбрасывает почти полтысячи людских тел. Некоторые из прибитых к берегу живы, и шериф местной полиции (Стив Зан) пытается разобраться, кто они такие и почему они здесь. Это сложно, ведь те говорят, что родились через сто пятьдесят лет. К тому же у этих загадочных людей проявляются сверхспособности.
В драме канала ABC сочетаются элементы сай-фай с высказываниями о проблеме беженцев. По атмосфере сериал напоминает французский «На зов скорби». Сценарий «Переправы» написали Дэн Дворкин и Джей Битти, которые работали над «Реваншем», «Скорпионом» и «Мыслить как преступник».
«Последний настоящий гангстер»
Стартует 3 апреля
Бруклинский гангстер, отсидевший пятнадцать лет в тюрьме, выходит на свободу и совершенно не вписывается в современную жизнь с ее толерантностью, веганами и вежливыми хипстерами. Среди шоураннеров — Джордан Пил, недавно получивший премию «Оскар» за хоррор «Прочь», и Джон Карсьери, работавший над смешными «Завучами». В главной роли последнего настоящего гангстера — Трэйси Морган.
«Затерянные в космосе»
Стартует 13 апреля
Фантастический сериал Netflix — ремейк сериала «Затерянные в космосе», который шел с 1965 по 1968 год по американскому ТВ. Семья Робинсонов улетает на космическом корабле с перенаселенной Земли в поисках планеты, пригодной для жизни. Однако корабль терпит аварию, и Робинсонам приходится выживать не на той планете, на которой планировалось. Новые «Затерянные в космосе» гораздо более зрелищное и дорогое шоу, даже жаль, что не будет возможности посмотреть его на огромном экране. В главных ролях Молли Паркер, Паркер Поузи, Тоби Стивенс.
«Убивая Еву»
Стартует 8 апреля
Психологический триллер по книгам британского писателя Люка Дженнингса. В центре внимания два ярких женских персонажа — наемная убийца, психопатка Вилланелла и противостоящая ей крутая агентша MI6 Ева. Обе женщины — достойные соперницы: они умны, способны на дерзкие поступки и одержимы друг другом. Обычно Вилланелла дразнит, а Ева идет по следу, но бывает и наоборот. Маньячку играет Джоди Комер, а Еву — Сандра О, известная ролью доктора Кристины Янг в «Анатомии страсти».
«Мир Дикого Запада»
Второй сезон стартует 22 апреля
Одна из самых волнующих премьер прошлого года заходит на второй сезон. В футуристичном парке развлечений андроиды играют роли жителей Дикого Запада. В этот мир люди приезжают развлекаться, выпускать пар, отдыхать и изучать прошлое. В первом сезоне андроиды вышли из-под контроля своих создателей, и теперь всех волнует вопрос: смогут ли роботы очеловечиться полностью? О втором сезоне не известно никаких подробностей, кроме того, что, помимо героев Дикого Запада, появятся еще и самураи. Джонатан Нолан говорит, что второй сезон будет еще амбициознее, чем первый, и вообще перейдет все грани разумного.
«Рассказ служанки»
Второй сезон стартует 25 апреля
В первом сезоне сериала героиня Элизабет Мосс прошла через все тяготы, описанные в одноименной книге Маргарет Этвуд. Теперь сериал, получивший шесть премий «Эмми», выходит за пределы повести. Героиня оказывается за пределами Галаада, но Галаад не покидает ее изнутри. Фредова, хоть и обретает свое настоящее имя, не перестает быть той, кем была так долго, — женщиной, призванной рожать для командора детей, носить белый капор, молчать, скрываться и таиться.