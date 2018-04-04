«Полицейский с Рублевки» возвращается на ТНТ

Премьера третьего сезона сериала состоится уже 16 апреля.

В новых сериях герой фильма Гриша Измайлов становится начальником отела, чему, естественно, весьма рад. Коллеги также довольны новым назначением товарища.

Только бывший начальник, ставший теперь главой оперов, отнюдь не разделяет радости остальных. Он будет делать все, чтобы суметь вернуть себе власть.

Зрителей также ожидает знакомство с новой, весьма интересной героиней.

Всех подробностей выдавать не будем, скажем лишь, что поклонники сериала будут в восторге от множества шуток и приключений героев полюбившейся картины.