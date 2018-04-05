«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал

О сериале «Улицы разбитых фонарей» знают все — это такая русская «Санта-Барбара», образец всенародно любимого эпоса и действительно культурно значимое событие в мире отечественной киноиндустрии. «Менты» (название видеоверсии) без пафоса рассказывали истории из жизни, правдиво и точно — и именно поэтому сериал полюбили и смотрели.

В начале 2018 года «Улицы разбитых фонарей», официально признанные самым долгим российским телепроектом, отметили свое 20-летие. Давайте же вспомним, как снимали этот культовый сериал.

Эти титры сериала узнаваемы в нашей стране миллионами людей. На протяжении 16 сезонов менялись режиссеры, сценаристы и актеры, но любовь зрителей к героям сериала всегда оставалась неизменной.

Первую серию «Улиц разбитых фонарей» показали по ТНТ 4 января 1998 года. Затем первый сезон выкупил канал ОРТ и поставил сериал в эфир в прайм-тайм с начала октября 1998 года. Рейтинги зашкаливали.

Сериал рассказывает о рабочих буднях 85-го отделения петербургской милиции. Главные герои, рядовые «сыскари» Казанова, Ларин, Дукалис и Волков наводят порядок в тяжелые девяностые. Они совсем не похожи на тех идеальных милиционеров, которых показывали в советских фильмах.

Это простые ребята, одеты скромно, разъезжают по городу на общественном транспорте и ведут свои расследования в обшарпанных кабинетах, часто применяя недозволенные методы в работе — одним словом, менты.

И хотя телевизионная премьера «Улиц разбитых фонарей» состоялась в 1998 году, первые «классические» восемь серий были сняты аж в 1995-м. Тогда продюсеру Александру Капице попала в руки книжка петербургского писателя Андрея Кивинова , чьи зарисовки из жизни оперов и легли в основу сценария первых серий. Под псевдонимом Кивинова скрывался капитан убойного отдела кировского РУВД Санкт-Петербурга Андрей Пименов — один из первопроходцев жанра иронического детектива в России.

Когда-то он провалил экзамены на литературный факультет, но страсть к писательству осталась. Рабочие будни постоянно подкидывали сюжеты, и в свободное от работы время Пименов написал свою первую повесть «Кошмар на улице Стачек». Повесть прочитал один знакомый журналист, сказал, что в рядах милиции появился свой «Ильф и Петров», и отнес повесть в издательство. Так оперативник Андрей Пименов стал писателем и драматургом Андреем Кивиновым.

«Кошмар на улице Стачек» попал к режиссеру «Особенностей национальной охоты» Александру Рогожкину , и он решил связаться с автором и попробовать снять сериал о милицейских буднях. Сериал сначала назвали «Менты», но в процессе работы это показалось слишком прямолинейным, и сериал вышел как «Улицы разбитых фонарей».

Пилотные серии снимались на голом энтузиазме: актеры сидели без работы, поэтому вкалывали не покладая рук. Режиссер Александр Рогожкин привел Александра Лыкова (Казанова) и Сергея Селина (Дукалис). Алексей Нилов (Ларин) ради съемок оставил кресло начальника отдела рекламы, а Михаил Трухин (Волков) пришел на пробы с гитарой, «спел пару блатных песен и был утвержден на роль милиционера».

Никому не известные тогда актеры были в кадре самими собой, «своими в доску», тощими и голодными на фоне зарождающегося капитализма. Снимали, что называется, дешево и сердито в «интерьерах» — в настоящем опорном пункте на потертых диванах в своей одежде.

Образы были колоритные и запоминающиеся.

Крепкий и мордастый, как Винни-Пух, ветеран рижского ОМОНа Дукалис, все время повторяющий: «А у нас в Риге…» — любимец всех тещ России. Прототипом лейтенанта Дукалиса был сотрудник РУВД Анатолий Дукул. Он ушел на пенсию в звании подполковника милиции и стал муниципальным депутатом.

Манерный эротоман уголовного розыска и кладезь забавных историй Казанцев, использующий служебное положение для удовлетворения нужд плоти. Его прототипами стали сразу два человека, Владимир Малинин Алексей Филиппов . Оба они были первыми героями-любовниками и самыми отчаянными парнями Кировского РУВД. Владимир Малинин — пенсионер МВД и работает консультантом по вопросам безопасности. Алексей Филиппов умер в 2003 году в возрасте 36 лет.

Капитан Ларин был списан с самого Кивинова. Многие события, которые происходили с капитаном, были взяты из жизни автора.

Майор Соловец, типичный карьерист-бюрократ, озабоченный раскрываемостью и отчетностью. Прототипом майора, который задержался в сериале дольше всех героев, стал начальник уголовного розыска подполковник Олег Дудинцев. После выхода на пенсию Дудинцев стал писателем и продюсером.

Вечно «зеленый» сын полка лейтенант Волков, терпящий словесные подтрунивания от старших коллег. Самый молодой опер «Улиц» на самом деле был самым старшим оперативником. Вячеслав Баснев занимался преступлениями несовершеннолетних и был абсолютно не похож на сериального героя. На пенсии Баснев работал на таможне, а потом стал чиновником.

Лейтенанта Насти Абдуловой не было в сценарии — был опер-стажер Саша Абдулов, который появлялся в одной серии. В Настю его превратили уже по ходу работы — актриса Анастасия Мельникова уговорила свою подругу, художницу сериала, порекомендовать ее хоть на какую-то роль. Режиссер подумал и вписал в мужскую компанию решительную девушку.

Также прототипов не было у Мухомора и у появившихся в сериале гораздо позже лейтенанта Порохни и капитана Дымова.

«Улицы разбитых фонарей» бередили душу своей достоверной атмосферой и живостью типажей, но, когда проект покинул Кивинов, сериал сразу потерял реалистичность и индивидуальность, а создатели принялись бороться за рейтинги, не привлекая больше консультантов в погонах. Живость характеров ушла, менты стали лезть под пули, словно на них невидимый бронежилет, сценарии потускнели, юмор ушел.

Через год после премьеры сериал покинул самый яркий герой — Казанова. Александр Лыков понял, что он стал знаменитым, но не актером, а «ментом», и рискует стать заложником роли. На Лыкова обиделась вся съемочная группа, но «хоронить» героя не стали — надеялись на возвращение. Через несколько лет «похороны» все-таки состоялись — из проекта ушли Сергей Селин и Алексей Нилов, соответственно, Дукалис и Ларин героически погибли на задании.

За свою долгую историю «Улицы разбитых фонарей» много раз получали награды со стороны органов внутренних дел России, в том числе премии МВД и Ассоциации юристов и адвокатов России, а также премии Академии российского телевидения «ТЭФИ» в номинациях «Лучший проект года» и «Лучшая художественно-постановочная группа». Сценарист Андрей Кивинов попал в Книгу рекордов Санкт-Петербурга как создатель литературной основы самого долгого сериала в истории отечественного телевидения.