Ольга Бузова прокомментировала участие в новом шоу

32-летняя телезвезда Ольга Бузова сейчас пребывает на пике популярности. Она успешно ведет «Дом-2», снимается в рекламе, записывает песни, выпускает видеоролики и дает концерты. Но личная жизнь звезды складывает не так успешно, как карьера. На днях стало известно, что красавица будет принимать участие в новом телепроекте и в этот раз — для поиска мужа.

За романтическими отношениями Ольги Бузовой пристально наблюдает вся страна. Она пыталась «построить любовь» с бывшим участником «Дома-2» Романом Третьяковым , а после расставания с ним вышла замуж за футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова . Через четыре года семейной жизни пара рассталась. Если спортсмен уже устроил личную жизнь, что его экс-жена — нет. Она решила исправить ситуацию и найти себе достойного спутника жизни.

Стало известно, что для поиска возлюбленного Бузова даже объявила кастинг. Известно, что особых требований к будущему избраннику у Ольги нет, но ему должно быть не менее 18 и не более 40 лет. В сети появилось много слухов относительно будущего шоу и знаменитость решила объяснить ситуацию: «Пора внести ясность во все, что появилось в СМИ по поводу моего участия в новом проекте. Я действительно готова к новым отношениям, из-за нехватки времени на походы в кино и свидания я решилась на этот шаг. Мы совместно с телеканалом ТНТ запускаем шоу, аналогов которому не было в России еще никогда! Я верю, что с помощью него я смогу найти свою любовь и обрести счастье».

Всех желающих побороться за ее сердце Бузова приглашает заполнить соответствующую анкету. Поклонники и недоброжелатели артистки не могли оставить ее откровения без внимания: «Дожили, вон Тарасов жену сам нашел, уже и беременная, а Оля продолжает делать шоу из личной жизни». «Очень хочу, чтоб у тебя была семья, дети, любовь, чтоб ты была счастлива. Удачи тебе, Оленька. Хочется увидеть тебя с детишками». «Это что? Бузова запускает свой аналог „Холостяка“? Интересно». «Нашла, где любовь искать, на телевидении. Умора, вон более 10 лет уже ищешь и все без толку».

«Рассказала она хорошо, но мне кажется, что это не лучшая затея. Хотя, о чем вообще с Ольгой можно говорить?» «Да, выводы не делает, продолжает в том же духе». «Люди, какие вы все злые, вам какая вообще разница что этот человек делает? Хочет, пусть ищет свою любовь на шоу. Вы скоро начнете давиться своей завистью!» Известно, что Ольга Бузова хочет видеть рядом с собой достойного мужчину, это может быть человек из любой сферы. Она считает себя завидной невестой, о чем неоднократно упоминала в многочисленных интервью. Теледива полагает, что будущему жениху очень повезет с ней, так как у нее практически нет недостатков.

На днях Ольга Бузова в третий раз украсила обложку мужского журнала Playboy, продемонстрировав достоинства фигуры и перечислив позитивные стороны своего характера.