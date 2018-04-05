Джей и Молчаливый Боб станут героями сериала 

Джей и Молчаливый Боб, самые известные персонажи режиссера, сценариста и актера Кевина Смита, вернутся к зрителям в VR-сериале.
Новый проект Смита, который изображает Боба, будет комедией в реальном времени, где глазами его героя зрители будут наблюдать дурацкие приключения друзей. Производством шоу займется
медиакомпания STX Entertainment.
Также компанией заявлены экшн-комедия с Батистой, шоу с Мишель Родригес ("Обитель зла", "Форсаж") и другие проекты.
Премьеры запланированы на лето.
Джей и Боб — герои вымышленной вселенной View Askewniverse, и участники почти всех фильмов Кевина Смита. Самые известные их работы — "Догма" и "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар".