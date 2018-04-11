Сериал «Моцарт в джунглях» закрыли после 4 сезона 

На днях телеканалы и стриминговые сервисы стали официально продлевать или закрывать свои проекты, объявляя о том, какие из них продолжат сетку вещания, а какие навсегда исчезнут из нее. Сериалу «Моцарт в джунглях» с Гаэлем Гарсией Берналем в главной роли не повезло — шоу было закрыто после 4 сезона.
Такое решение озвучила новый директор вещания Amazon Дженнифер Шалке, которая заняла свой пост всего неделю назад. Она заявила, что это был замечательный проект с отличной актерской и режиссерской командой, однако было принято решение завершить на этом историю, основанную на жизни аргентинского режиссера Густаво Дюдамеля.
Кроме «Моцарта» были также закрыты «Жан-Клод Ван Джонсон», «Я люблю Дика» и «Раз, Миссисипи», так как Amazon сейчас все свои силы и бюджеты бросает на разработку нового «Властелина колец».