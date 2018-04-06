«Игра престолов»: спойлеры 8 сезона и безумные теории 

1/15 Джон узнает о своем происхождении от Брана и Сэма перед битвой за Винтерфелл, куда направится Король Ночи и его армия. Уговорит Сансу, Арью и Дени укрыться в замке, не принимать участие в битве. После битвы отступит на юг, в Орлиное Гнездо, как самое неприступное место, для финального боя. Погибнет в схватке с Королем Ночи. Фото: Кадр из сериала Игра престолов"

2/15 В битве за Винтерфелл погибнут Подрик, Тормунд, Мира и Хоуленд Рид, пес Джона Призрак, Серый Червь. После битвы, по дороге на Медвежий остров, погибает и маленькая Лианна Мормонт. Фото: Кадр из сериала Игра престолов"

3/15 Во время битвы за Винтерфелл Бран попытается управлять сознанием дракона Рейегаля, дабы убить ожившего Визериона и Короля ночи. Несмотря на уговоры Миры, останется в богороще, где его и настигнут мертвецы. После гибели его и Миры, Рейегаль, лишенный правления, падает и его убивают мертвецы и ходоки. Фото: Кадр из сериала Игра престолов"

4/15 Дейенерис забеременеет от Джона, поэтому не будет принимать участие в битве за Винтерфелл. Однако она оставит Джону последнего дракона, Дрогона, прежде чем отбыть на Драконий Камень вместе с Варисом и Миссандеей. Джон попросит назвать сына Эддардом, а дочь — Лианной. Дени умрет во время родов. Фото: Кадр из сериала Игра престолов"

5/15 Эурон Грейджой сообщает Серсее, что армия Джона и Дени понесла большие потери после битвы с Королем Ночи. Эурон и Серсея женятся. Однако Эурон дает понять пленнице Яре, что Серсея обречена и его друзья из Браавоса позаботятся об этом, намекая на Безликих. Так и происходит. Потом он направляется на Пайк, где убивает Теона, который захватил остров, однако и сам гибнет. Фото: Кадр из сериала Игра престолов"

6/15 В Винтерфелле объявится Якен Хгар, который сообщит Арье, что за смерть Серсеи заплатили. Вместе с Псом она едет в столицу, чтобы убить ее. Очевидно она воспользуется маской кого-то из братьев Серсеи. Пес убьет брата-зомби Гору. По дороге на них нападают мертвецы, на помощь приходит Нимерия и ее стая. Также они встречают старуху, которая ищет Джона. Это Мелисандра, но Арья ее не узнает. Фото: Кадр из сериала Игра престолов"

7/15 После битвы за Винтерфелл Санса отправится в Орлиное Гнездо. После войны она выйдет замуж за Джендри Баратеона и они совместно будут править Севером, Долиной и Штормовым Пределом. Фото: Кадр из сериала Игра престолов"

8/15 Бронн выживет и женится на одной из оставшихся дочерей Оберина Мартелла, будет вместе с ней править Дорном. Фото: Кадр из сериала Игра престолов"

9/15 Джейме и Бриенна успеют стать любовниками, когда Джейме утешит ее после смерти Подрика. Но оба погибнут: Бриенна в битве за Орлиное Гнездо, Джейме — возглавляя войско Речных земель в Риверране. После войны Риверраном будет управлять Эдмур Талли. Фото: Кадр из сериала Игра престолов"

10/15 После войны Яра Грейджой станет править Железными Островами. Фото: Кадр из сериала Игра престолов"

11/15 Сэм выживет и будет править Простором, будучи наследником своего отца и брата. Так как в сериале дом Тиреллов погиб полностью, титул хранителя был передан их вассалам Тарли. Фото: Кадр из сериала Игра престолов"

12/15 Лианна Таргариен, дочь Дени и Джона займет трон. Десницей и опекуном при ней станет Тирион, который также будет владыкой Кастерли и Западных земель. Фото: Кадр из сериала Игра престолов"

13/15 И напоследок — несколько безумных теорий. Некоторые фанаты уверены, что настоящая Арья Старк погибла в Браавосе во время схватки с Бродяжкой, которая и надела ее лицо. Фото: Кадр из сериала Игра престолов"

14/15 Безумный король Эйерис, отец Рейегара, Дени и Визериса, сошел с ума оттого, что Бран из будущего вторгся в его сознание во время нападения на пещеру Детей леса ходоков и мертвецов. Нечто подобное произошло и с Ходором. Поэтому, когда Эейрис кричал "Сжечь их всех!", он имел в виду не людей в столице, а нежить, которую увидел через сознание Брана. Фото: Кадр из сериала Игра престолов"