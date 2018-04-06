Одноклассники покажут бой Хабиба Нурмагомедова с Максом Холлоуэем в 4К

В социальной сети Одноклассники пройдет прямая трансляция титульного поединка между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем в рамках турнира UFC 223. Впервые бой UFC будет транслироваться в разрешении Ultra HD (4K).

Победитель боя станет чемпионом UFC в весовой категории до 70 кг. Эфир организован компанией «Телеспорт» и пройдет в воскресенье 8 апреля в 01:00 в группе «Сила» в социальной сети.

Бой между Нурмагомедовым и Холлоуэем состоится на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке . Трансляция в ОК начнется около часа ночи по московскому времени.

Наблюдать за боями в разрешении 4К можно будет с любых устройств: в веб-версии Одноклассников, в мобильных приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом экране телевизора с технологией Smart TV или Android TV в приложении «ОК Видео».

Читайте также: