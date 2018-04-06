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Бой Хабиба Нурмагомедова с Максом Холлоуэем в 4К
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Одноклассники покажут бой Хабиба Нурмагомедова с Максом Холлоуэем в 4К 

Партнерский материал 4 часа назад
Фото: партнерский материал
В социальной сети Одноклассники пройдет прямая трансляция титульного поединка между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем в рамках турнира UFC 223. Впервые бой UFC будет транслироваться в разрешении Ultra HD (4K).
Победитель боя станет чемпионом UFC в весовой категории до 70 кг. Эфир организован компанией «Телеспорт» и пройдет в воскресенье 8 апреля в 01:00 в группе «Сила» в социальной сети.
Бой между Нурмагомедовым и Холлоуэем состоится на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке. Трансляция в ОК начнется около часа ночи по московскому времени.
Наблюдать за боями в разрешении 4К можно будет с любых устройств: в веб-версии Одноклассников, в мобильных приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом экране телевизора с технологией Smart TV или Android TV в приложении «ОК Видео».
Трансляция боя будет доступна по ссылке.
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