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«Ледниковый период. Дети»: продолжение
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«Ледниковый период. Дети»: продолжение 

Вечерняя Москва 18 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
15 апреля в 17:30 смотрите на Первом канале продолжение шоу!
Рейтинги "Ледникового периода" высоки: "детская" тема по-прежнему "рулит" на ТВ. В проекте уже завершился кастинг, каждый из четырех тренеров сформировал свою команду. В каждой команде — три юных фигуриста-одиночника и три танцевальные пары. Теперь начинаются соревнования «на вылет». С этого момента Татьяна Навка, Максим Траньков, Роман Костомаров и Илья Авербух приступают к соревновательной части проекта.
Прославленные фигуристы будут придумывать для своих маленьких подопечных яркие номера, подбирать к их выступлениям музыку и костюмы и, разумеется, разучивать с ними новые элементы. Кто из тренеров приведет своих учеников к финалу — большая интрига!
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