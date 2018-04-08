«Ледниковый период. Дети»: продолжение

15 апреля в 17:30 смотрите на Первом канале продолжение шоу!

Прославленные фигуристы будут придумывать для своих маленьких подопечных яркие номера, подбирать к их выступлениям музыку и костюмы и, разумеется, разучивать с ними новые элементы. Кто из тренеров приведет своих учеников к финалу — большая интрига!