Три новых сериала апреля

На этой неделе в мировом телеэфире стартуют космический триллер, научная фантастика и ностальгический ретро-проект.

"Частица Вселенной"

Дата премьеры: 9 апреля

О чем: героем сериала, который, по словам создателей, несет в себе черты триллера и love story, стал новоиспеченный космонавт Андрей Каманин, в чьей жизни одновременно происходят два переломных события. Во-первых, его зачисляют в экипаж, который вскоре должен отправиться на МКС, а во-вторых, его жена Надежда собирается уйти к другому. Каманин уговаривает Надю еще немного побыть в роли «любящей жены», чтобы семейные неурядицы не стали поводом для отмены дебютного полета.

"Берёзка"

Дата премьеры: 9 апреля

Канал: Россия 1 С 10 апреля сериал можно будет посмотреть на ivi.

О чем: сериал, снятый к 70-летию легендарного одноименного ансамбля, рассказывает о закулисье прославившегося на весь мир танцевального коллектива. Каждая из девушек готова пройти сложный путь, чтобы достигнуть вершин танцевального мастерства.

"Затерянные в космосе / Lost in Space"

Дата премьеры: 13 апреля

О чем: Земля становится не пригодна для жизни, и семья ученых по фамилии Робинсон отправляется в космос, чтобы колонизировать новую планету. В ходе экспедиции корабль терпит крушение и семейство попадает в другое измерение, где им приходится приспосабливаться к новым условиям жизни.