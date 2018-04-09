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Три новых сериала апреля
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Три новых сериала апреля 

Ivi.ru 12 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Частица Вселенной"
На этой неделе в мировом телеэфире стартуют космический триллер, научная фантастика и ностальгический ретро-проект.

"Частица Вселенной"

Дата премьеры: 9 апреля
Канал: Первый канал, Россия С 10 апреля сериал можно будет посмотреть на ivi. В ролях: Виктория Исакова, Алексей Макаров, Сергей Пускепалис, Владимир Яглыч, Анна Михалкова
О чем: героем сериала, который, по словам создателей, несет в себе черты триллера и love story, стал новоиспеченный космонавт Андрей Каманин, в чьей жизни одновременно происходят два переломных события. Во-первых, его зачисляют в экипаж, который вскоре должен отправиться на МКС, а во-вторых, его жена Надежда собирается уйти к другому. Каманин уговаривает Надю еще немного побыть в роли «любящей жены», чтобы семейные неурядицы не стали поводом для отмены дебютного полета.

"Берёзка"

Дата премьеры: 9 апреля
Канал: Россия 1  С 10 апреля сериал можно будет посмотреть на ivi.
В ролях: Любовь Константинова, Ольга Бобкова, Алёна Коломина, Лидия Вележева, Мария Порошина
О чем: сериал, снятый к 70-летию легендарного одноименного ансамбля, рассказывает о закулисье прославившегося на весь мир танцевального коллектива. Каждая из девушек готова пройти сложный путь, чтобы достигнуть вершин танцевального мастерства.

"Затерянные в космосе / Lost in Space"

Дата премьеры: 13 апреля
Канал: Netflix, США В ролях: Тоби Стивенс, Молли Паркер, Тейлор Расселл, Паркер Поузи, Максвелл Дженкинс, Игнасио Серричио
О чем: Земля становится не пригодна для жизни, и семья ученых по фамилии Робинсон отправляется в космос, чтобы колонизировать новую планету. В ходе экспедиции корабль терпит крушение и семейство попадает в другое измерение, где им приходится приспосабливаться к новым условиям жизни.
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