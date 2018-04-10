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Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»
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Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов» 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Юрий Колокольников («Дуэлянт», «Телохранитель киллера», «Поддубный»), который стал единственным российским актером, сыгравшим в легендарном сериале «Игра престолов», поделился своими впечатлениями от работы в Голливуде.
«Убили меня уже давно, я участвовал только в одном сезоне, — поделился актер в студии OK.live. — Я смотрю продолжение, но фэнтези терпеть не могу. Стал фанатом сериала практически во время съемок. Хорошо, что хоть что-то у меня есть. Когда мне будет уже 70 лет, я буду рассказывать о Джоне Сноу».
Мало кто знает, но изначально создатели «Игры престолов» хотели доверить роль предводителя теннов другому актеру. Джозеф Гатт должен был воплотить образ Стира, но в итоге роль досталась Колокольникову. Правда, Джозеф все же появился в сериале, он сыграл разведчика теннов, который умеет вселяться в животных.
peopletalk.ru
Актер рассказывает, что съемочный процесс в западном кинематографе ничем не отличается от российского. Единственная проблема отечественного кино, по мнению актера, это недоработанные сценарии.
«Съемочный процесс — он везде одинаковый. Если у тебя много денег, у тебя больше возможностей с точки зрения реализации. В России на самом деле производство на очень высоком уровне, и у нас много профессионалов работает. Но мы пока что учимся работать со сценариями. Это единственный бич. Мы часто выходим на площадку с неготовыми сценариями, которые приходится переделывать», — говорит Юрий.
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