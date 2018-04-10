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Сериал «Игра престолов» установил новый рекорд
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Сериал «Игра престолов» установил новый рекорд 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из сериала "Игра престолов"
Сцену главной битвы восьмого сезона сериала снимали в течение 55 ночей или 11 недель, используя три разные локации. Об этом стало известно после того, как ассистент режиссера Джонатан Куинлан разместил в Instagram фотографию с письмом от продюсеров шоу.
«…Они просто поймут, что смотрят что-то, чего ранее никто не делал», — сказано в обращении от продюсеров.
Если это информация правдива, то съемочная группа установила новый рекорд — это самые масштабные съемки за всю историю телевидения.
Интересно, что «Битва бастардов», которая ранее считалась «величайшей схваткой», снималась всего 25 дней.
Фанаты сериала гадают, какую именно битву снимали так масштабно. Вероятнее всего, это будет сцена сражения белых ходоков и людей.
Премьера восьмого сезона сериала состоится в апреле 2019 года, но точная дата выхода пока не известна.
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