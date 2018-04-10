Женщина «оторвала» себе нос в прямом эфире 

Женщина по имени Джейн Хардман сняла нос в прямом эфире британского шоу This Morning.
Год назад у Джейн диагностировали аутоиммунное заболевание под названием гранулематоз Вегенера. Из-за болезни она начала испытывать проблемы с дыханием, а нос со временем просто "провалился". При этом врачи, по словам женщины, долгое время не могли установить причину постоянных болей и кровотечений из носа.
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Гранулематоз вызывает воспаление кровеносных сосудов в носу, пазухах, горле, легких и почках.
Сейчас Джейн постоянно носит "искусственный нос", который был создан врачом из больницы имени королевы Елизаветы в Бирмингеме. В прямом эфире шоу она даже сняла протез, чтобы показать, как как он крепится на магнитах к лицу.
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"Однажды я чихнула так, что нос отвалился. С тех пор я всегда придерживаю протез, когда чихаю", — поделилась Джейн.
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Также Джейн рассказала, что протез помог ей снова чувствовать запахи, но на ночь его все-таки приходится снимать.