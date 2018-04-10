«Викинги» и еще 6 крутых исторических сериалов

Исторические сериалы позволяют не просто погрузиться в эпоху, в которой происходят события, но и лицезреть образ жизни героев и великолепные декорации и костюмы, наблюдать за развитием интриг и закрученных заговоров, сопереживать любовным треугольникам, полностью забыв о своих проблемах.

«Тюдоры», 2007–2010

Сериал, действие которого разворачивается в Англии XVI века, рассказывает нам историю жизни дерзкого и тщеславного короля Генриха VIII. Он славился любовью к женщинам, регулярно менял жен, то ссылая предыдущих в монастырь, то изгоняя прочь из своего королевства, то рубя им головы направо и налево. Почему женщины соглашались выйти за него? В сериале это понятно: красивый, волевой и статный Джонатан Риз-Майерc может покорить сердце любой, даже самой неприступной девушки. Несмотря на некоторые неточности, дух эпохи передан блестяще, а все актеры на своем месте. Отдельное внимание хочется уделить не только захватывающему сюжету и любовной линии короля, но и костюмам — роскошным, пышным и подчас откровенным платьям. А декорации настолько реалистичны, что у зрителей складывается впечатление своего полного присутствия в той эпохе!

«Белая королева», 2013

Исторический мини-сериал, повествующий о событиях войны Алой и Белой розы, не претендует на стопроцентную достоверность. Перевирались в нем исторические факты — мама не горюй, но от этого «Белая королева» не стала менее популярной. И это вполне объяснимо. Здесь, как и в «Тюдорах», к экрану приковывают главные герои, и особенно – Макс Айронс в роли короля Англии Эдуарда IV. По мере развития сюжета акценты смещаются. Сегодня в центре может быть король и королева, а завтра — придворный. Также стоит уделить особенное внимание прекрасным видам Англии, огромным замкам с богатым убранством, красивым нарядам и запоминающимся саундтрекам, от которых иногда бросает в дрожь во время просмотра.

«Борджиа», 2011–2013

Действие сериала происходит в конце XVI века и строится вокруг итальянского семейства Борджиа. Они завоевали не самую хорошую репутацию, славились вероломством, коварностью, хитростью, грязными делишками и заговорами. Глава семейства, Родриго Борджиа, после смерти папы римского занял престол святого Петра и навек вписал свою обширную родословную в историю. Сюжет сериала весьма запутанный, за действиями главных героев нужно пристально следить, иначе можно упустить важную деталь и перестать понимать происходящее на экране. Проект «Борджиа», если верить оценкам экспертов, довольно детально передал жизнь порочной итальянской семьи. Более того, атмосферность и аутентичность мелочей позволяют взглянуть на сериал как на красивую картинку, которая радует глаз и немного отключает от реальности, а также порочности клана семьи Борджиа. Не зря этот сериал выдвигался на десять премий «Эмми», получив две из них — за костюмы и музыкальное сопровождение.

«Великолепный век», 2011–2014

Сюжет сериала основан на реальных событиях и показывает время правления султана Сулеймана I, а также метания и непростую жизнь девушки Александры, которая была взята в плен и отдана султану. Драма разыграется на экране нешуточная, а уж сколько тягостей и невзгод придется преодолеть героине, сложно сосчитать. Сериал подвергался строгой критике со стороны исторических консультантов, поскольку настолько шикарных нарядов, ослепительных украшений и богатого убранства во дворцах того времени просто не было. Все было на порядок скромнее, особенно наряды женщин — они были закутаны до такой степени, что родной муж мог не узнать. Так или иначе, на красивых девушек в ярких, узорчатых и струящихся платьях смотреть куда приятней.

«Викинги», 2013–2017

Шикарный военно-исторический сериал, который по праву признали самым красочным и реалистичным сериалом 2015 года. В центре сюжета — отряд викингов легендарного Рагнара Лодброка, который хотел стать новым правителем и завоевать уважение. Сериал подкупает не только захватывающими сражениями, харизматичными и мужественными мужчинами, свободолюбивыми и горячими женщинами, но и тем, что режиссер не стал показывать викингов как грязных и похотливых животных, которые ходят в шкурах и рогатых шлемах, бросаясь на рожон с криками «За Одина!». Викинге здесь представлены вполне себе порядочными, смелыми, воинственными и довольно чистоплотными мужчинами, у которых есть свой стиль, уважение друг к другу, любовь к своим семьям и желание показать себя. Продуманные до мелочей быт, обычаи, жертвоприношения, поклонения, охота, обряды, обстановка, жилище, батальные сцены, наряды и прически — сериал хочется смотреть снова и снова.

«Царство», 2013–2017

Именуемый исторической драмой сериал весьма далек от реальных событий, что не делает его менее смотрибельным. В центре сюжета — молодая Мария Стюарт, которая готовится взойти на престол и стать настоящей спасительницей Франции. Многие ругали сериал за его костюмы, но не потому, что они были плохи, а, наоборот, за то, что слишком хороши и современны. Это немудрено, ведь за наряды «Царства» отвечала Мередит Маркворс-Поллак, ранее одевавшая персонажей сериалов «Сплетница» и «Сердце Дикси». Видимо, художница заигралась и забыла, что работает над историческими костюмами особ голубых кровей. Так что если вы хотите посмотреть легкий стильный сериал про королей и королев с лихо закрученным сюжетом и вас абсолютно не волнует достоверность происходящего на экране, тогда «Царство» — то, что нужно!

«Рим», 2005–2007

Действие сериала начинается в 52 году до н. э., когда Юлий Цезарь после восьмилетней войны завоевывает Галлию и готовится вернуться в родной Рим, где, как оказалось, давно царят другие порядки и никто правителя не ждет… Борьба за власть будет нешуточной: кто победит, а кто проиграет — остается загадкой до самого финала. Наблюдать за батальными сценами, потрясающей атмосферой того времени, красочными пирами, кровавыми допросами, красивыми девушками, брутальными мужчинами, богато убранными дворцами одно удовольствие. Более того, историки всерьез заверяют, что данный сериал мог бы легко стать пособием по изучению римской истории в средней школе, если бы не большое количество обнаженных и жестоких сцен. Так что, если вам уже есть 18 и с историей вы знакомы хорошо, можете оценить данный шедевр, созданный большой командой режиссеров и продюсеров.