9 сериалов, которые нельзя пропустить

Слякоть и дождь первых месяцев весны можно компенсировать, оставшись дома с уютным пледом и любимым сериалом. Мы подготовили топ лучших сериалов апреля.

«Картер» — премьера

Легкая криминальная драма описывает приключения Харли Картера, актера самого популярного криминального сериала Америки. Однако, публичный скандал, в который оказывается втянут герой, вынуждает Харли задуматься над переоценкой своей жизни. Вернувшись в родной городок, Картер вынужден вновь исполнить роль детектива, но на этот раз, чтобы защитить близкихему людей.

А помогают ему в этом друзья детства — офицер полиции Сэм Шоу (Сидни Тамиа Пуатье: «Новая Жанна д`Арк», «Вероника Марс», «Анатомия страсти») и хозяин местной кофейни Дейв Ли (Кристиан Брун: «Тёмное дитя», «Рассказ служанки», «Никита»).

Новое увлечение настолько затягивает Харли, что в скором времени начальник полиции предлагает ему должность консультанта, а сам герой приступает к расследованию одной из главных тайн своей жизни — исчезновению собственной матери 25-летней давности.

«Сирена» — премьера

Мистика окраинных городков — этот прием обожают поклонники сериалов. Снят по нему и проект «Сирена» — таинственное драматическое шоу от создателей «Городских легенд» и «Однажды в сказке».

О Бристольской бухте ходит немало легенд. Но из-за боязни неизведанного или страха накликать беду местные жители предпочитают смеяться над преданиями о русалках и сиренах с леденящим душу взглядом. И, тем не менее — они существуют.

Появление странной незнакомки в городке, где все друг друга знают, переворачивает его жизнь. Теперь жители вынуждены вернуться к памяти прошлого, в котором русалки и сирены имели куда большую власть над людьми.

Играет русалку Элайн Пауэлл — актриса с невероятно выразительным «русалочьим» лицом. Вы могли запомнить ее по ролям в «Игре престолов» или «Мече короля Артура» Гая Ричи.

«Доктор Хэрроу» — премьера

Актер Йоан Гриффит, один из «Фантастической четверки» Тима Стори и невозмутимый лейтенант Горацио Хорнблауэр из одноименной сверхпопулярной франшизы фильмов, перевоплощается в таинственного патологоанатомаДэниела Хэрроу.

Он — социофоб и социопат в одном флаконе, общение с ним — сплошная мука.

Но Хэрроу настолько крутой профи, что все заинтересованные в его услугах — например, следователи или родные погибших — предпочитают мириться с его особенностями. После некоторых событий Дэниел понимает, что его жуткий секрет, который он тщательно оберегал всю жизнь, вот-вот раскроется и разрушит все, что ему дорого.

Над созданием этого шоу, смеси «Декстера» и «Доктора Хауса», работала команда сериала «Тайны и ложь» с Райаном Филиппом и Джульетт Льюис.

«Переправа» — премьера

Это шоу уже успели окрестить новым «Остаться в живых» — проектом, который вывел сериалы на новый уровень. За режиссуру и продюсирование «Переправы» — мрачной фантастической драмы о беженцах из будущего — отвечает Роб Боумен, который работал над «Секретными материалами», «Каслом», «Ренимацией» и другими популярными сериалами.

Жизнь в рыбацком поселке в штате Вашингтон была размеренной и понятной до того дня, пока на побережье не выбросило тело девочки. Она чудом осталась живой и рассказала спасателям, что ее принесло из будущего — страшного, терзаемого войной. Следом за ней «с того света» переправляются еще 47 человек. Пока правительство США проводит проверку, они будут адаптироваться к жизни, отставшей от них на 250 лет. А добровольцы, которые взялись за расследование, попадают прямо в эпицентрмирового заговора.

«База Куантико», 3 сезон

Сериал о жизни будущих бойцов американского спецназа на базе Куантико рассказывает об их первых шагах в профессию охранять родину. В главной роли в третьем сезоне шоу — все та же актриса Приянка Чопра , первая дива Болливуда, давно покорившая и Голливуд. Приключения агента Алекс Пэриш продолжаются.

Едва пополнив ряды агентов ФБР (которых воспитывала строгая и боевая Миранда Шоу, первая женщина в этой структуре) Алекс была обвинена в терроризме.

Она оказалась в положении «помоги себе сама»: последовательно работая со спецслужбами и доказывая свою невиновность, девушке удалось убедить власти в своей правоте и перейти на работу в ЦРУ . Но о спокойной жизни нечего мечтать — Алекс ввязывается в новую опасную операцию.

«Для людей» — продолжение премьерного сезона

Новый проект знаменитой Шонды Раймс — продюсера, любимой не только у себя на родине в Америке, но и признанной каннскими экспертами. Именно Шонда стала персоной года на каннском телерынке

Критиков всегда удивляет ее скрупулезность и внимательность к деталям, на какую бы тему она ни писала. Если один из предыдущих проектов Раймс, «Анатомия страсти», исследовал мир медицины, то новый, «Ради людей», расскажет о юристах. Как всегда, с полным погружением в их профессиональную жизнь.

«Для людей» — история о недавних выпускниках, которые пришли работать в федеральный суд Нью-Йорка и разделились на два лагеря — адвокатов и обвинителей. В ролях — Бритт Робертсон, Бен Раппапорт Джасмин Савой Браун.

«Однажды в сказке» — продолжение 7 сезона

Один из тех сериалов, который к очередному сезону стремительно убежал от сюжета первых серий и не думает завершаться — настолько он полюбился зрителям. Придумали «Однажды в сказке» и до сих пор продолжают работу над сериалом шоураннеры Адам Хоровиц Эдвард Китсис — создатели «Остаться в живых».

Давным-давно дерзкая Белоснежка отбила жениха у другой девушки — наследницы крупного состояния. Девушка стала темной колдуньей и поклялась мстить сопернице, принеся кровавую жертву. Белоснежка поняла, что вряд ли выживет в этой битве, и ценой своей жизни спасла их с Принцем новорожденную дочку.

Заклятие колдуньи вступило в силу, весь сказочный город потерял память.

Он стал Сторибруком, злая колдунья — его мэром, Белоснежка –учительницей Мэри Маргарет Бланшард, Золушка — простой девчушкой Эшли Бойд… Спасать Сторибрук будет Эмма Свон, которая пока не верит, что на самом деле она — выжившая дочка той самой Белоснежки.

«Скандал» — продолжение 7 сезона (заключительного)

Заключительный сезон шокирующего сериала, в основу которого легла реальная история Джуди Смит — бывшей руководительницы пресс-центра Джорджа Буша-старшего

«Скандал» — это еще один проект Шонды Раймс, на этот раз исследующей мир политических интриг.

Оливия Поуп (в исполнении Кэрри Вашингтон из «Джанго Освобожденного», «Мистера и Миссис Смит», «Последнего короля Шотландии») возглавляет антикризисную компанию для очень богатых людей. Ее работа — устранение проблем ее клиентов до того, как они станут темами для обсуждений в СМИ и сплетен в народе. Спасая богачей от испорченной репутации, Оливия заодно спасает и свою жизнь, потому что она оказывается связанной синтригами Белого дома теснее, чем вы можете себе представить.

«Пожарная часть 19» — продолжение первого сезона

Если вы любите сериал «Анатомия страсти», то наверняка помните необычный 13 эпизод нового сезона, речь в котором идет о пожарных Сиэтла. На самом деле эта серия — пилот отдельного сериала под названием «Пожарная часть 19».

Его герои — это простые пожарные, для которых героизм — не более чем часть ежедневной рутины. «Пожарная часть 19» — не просто новая производственная драма, в которой есть место любовным интригам, но и крайне полезная инструкция о том, как действовать в экстренных ситуациях.