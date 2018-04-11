Трилогию Азимова «Основание» экранизирует Apple

И хотя в цикле научно-фантастических романов целых семь книг, сериал будет рассказывать о событиях основной трилогии. В нее входят произведения "Основание", "Основание и Империя", "Второе Основание".

Сюжет оригинальной серии книг раскрывает события времен, когда люди заселили различные планеты Вселенной, которые контролируются Галактической империей. Ученый-математик, опираясь на свои исследования, предсказывает скорейшее падение существующей системы власти. Он убежден, что человечество ждут темные времена длиною в 20 тысяч лет.

Студии-гиганты уже несколько раз предпринимали попытки экранизировать серию романов. К циклу подступались такие именитые студии как Fox, Sony и Warner. Но в бой рвется Apple. Компания уверена в успехе экранизации и работает над запуском телеадаптации без пилотной серии.