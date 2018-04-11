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Трилогию Азимова «Основание» экранизирует Apple
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Трилогию Азимова «Основание» экранизирует Apple 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Michael Whelan
Права на экранизацию культовой трилогии Айзека Азимова "Основание" приобрел стриминговый сервис Apple.
И хотя в цикле научно-фантастических романов целых семь книг, сериал будет рассказывать о событиях основной трилогии. В нее входят произведения "Основание", "Основание и Империя", "Второе Основание".
Сюжет оригинальной серии книг раскрывает события времен, когда люди заселили различные планеты Вселенной, которые контролируются Галактической империей. Ученый-математик, опираясь на свои исследования, предсказывает скорейшее падение существующей системы власти. Он убежден, что человечество ждут темные времена длиною в 20 тысяч лет.
Студии-гиганты уже несколько раз предпринимали попытки экранизировать серию романов. К циклу подступались такие именитые студии как Fox, Sony и Warner. Но в бой рвется Apple. Компания уверена в успехе экранизации и работает над запуском телеадаптации без пилотной серии.
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