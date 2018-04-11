«Парфюмер» и «Имя розы» станут сериалами

Как стало известно изданию The Hollywood Reporter, несколько киностудий объявило о намерении снять сериалы по книжным бестселлерам. В числе заявленных экранизаций романы "Парфюмер. История одного убийцы" и "Имя розы".

Роман Патрик Зюскинда собирается представить зрителям Netflix совместно с немецкой студией Constantin Film. Адаптация "Парфюмера" идет полным ходом. Актеры на роли в сериале пока не определены и дата премьеры не названа.