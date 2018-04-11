«Парфюмер» и «Имя розы» станут сериалами 

Как стало известно изданию The Hollywood Reporter, несколько киностудий объявило о намерении снять сериалы по книжным бестселлерам. В числе заявленных экранизаций романы "Парфюмер. История одного убийцы" и "Имя розы".
Роман Патрик Зюскинда собирается представить зрителям Netflix совместно с немецкой студией Constantin Film. Адаптация "Парфюмера" идет полным ходом. Актеры на роли в сериале пока не определены и дата премьеры не названа.
А вот с романом Умберто Эко "Имя розы" все более понятно. Сериал взялись снимать компании 11 Marzo Film и Palomar совместно с TMG. Съемки стартовали еще в январе. В фильме из 8 эпизодов прнимают участие Руперт Эверетт и Джон Туртурро. Премьера сериала назначена на весну следующего года.