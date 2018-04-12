О девушках из Instagram снимут сериал

Этим займется HBO, который знаменит такими сериалами, как "Секс в большом городе", "Мир Дикого Запада" и "Игра престолов". Телеканал уже начал работу над новым комедийным проектом, у которого появилось название "Отписавшиеся".

Сериал расскажет о женственности, красоте и стиле в эпоху повального увлечения Instagram. В центре сюжета — популярные девушки-блогеры и их повседневная жизнь.

Известно, что продюсером нового шоу стала стендап-комик и комедийная актриса Тиффани Хэддиш. Однако когда состоится премьера нового сериала и кто исполнит главные роли, HBO пока не сообщает.