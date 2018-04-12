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О девушках из Instagram снимут сериал
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О девушках из Instagram снимут сериал 

Рамблер 10 часов назад
Фото: @tiffanyhaddish
Этим займется HBO, который знаменит такими сериалами, как "Секс в большом городе", "Мир Дикого Запада" и "Игра престолов". Телеканал уже начал работу над новым комедийным проектом, у которого появилось название "Отписавшиеся".
Сериал расскажет о женственности, красоте и стиле в эпоху повального увлечения Instagram. В центре сюжета — популярные девушки-блогеры и их повседневная жизнь.
Известно, что продюсером нового шоу стала стендап-комик и комедийная актриса Тиффани Хэддиш. Однако когда состоится премьера нового сериала и кто исполнит главные роли, HBO пока не сообщает.
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