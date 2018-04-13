10 запоминающихся сериалов

В мире полно настолько проходных сериалов, что уже через месяц после просмотра невозможно вспомнить, что там было. А есть сериалы, которые не проходят для зрителей бесследно — врезаются в память так, что не вытравишь ничем.

Это высшая лига:

Мир Дикого Запада

История об очень своеобразном парке развлечений: вы попадаете в реальность, очень похожую на мир Дикого Запада. Там все как положено — ковбои, салуны, веселые девицы. И вы можете творить в этом мире все, что взбредет в голову — никаких моральных ограничений, кроме тех, которые вы сами себе поставите. А все потому, что населяют этот парк роботы. Неотличимые от людей, но все же роботы.

Первый сезон стартовал в конце 2016 года и заставил зрителей встрепенуться от осенней спячки, чтобы взахлеб обсуждать на форумах сюжетные повороты, строить догадки и выдвигать теории о том, как будут развиваться события и с чего все началось.

Друзья

Нью-Йорк 90-х. Шестеро друзей просто живут рядом, проводят вместе много времени в кофейне, завоевывают свое место в жизни. На начало действия им по двадцать пять лет, они уже самостоятельные взрослые люди, и в то же время — все будущее в их распоряжении.

Кадр из сериала "Друзья"

Несмотря на такой простенький расклад, от ситкома невозможно оторваться, потому что те вещи, о которых говорят друзья, интересны всегда, а шутки понятны и близки каждому. «Друзья» и сегодня остаются одним из самых популярных сериалов мира, хотя последняя серия вышла четырнадцать лет назад.

Игра престолов

Несмотря на то, что реальность «Игры престолов» фэнтезийная, здесь все очень правдоподобно: в то время, как миру грозит страшная опасность, люди грызутся между собой и дерутся за право занять главный трон Семи королевств.

Сейчас в разработке находится финальный, самый ответственный и дорогой сезон. Так, на съемку одной батальной сцены ушло одиннадцать недель — почти три месяца. Создатели сериала твердо намерены поражать воображение и закрыть сериал с блеском.

Рассказ служанки

В жестокой реальности «Рассказа служанки» у человечества проблемы с деторождением. Очень немногие женщины способны дать потомство, поэтому новое правительство изымает из общества фертильных гражданок и распределяет между семьями высокопоставленных чинов в качестве рабынь-маток.

Кадр из сериала "Рассказ служанки"

Страшный и гнетущий мир впивается в память красными силуэтами несчастных женщин, обреченных на безрадостное существование.

Шерлок

Гениальный детектив Шерлок Холмс весьма внимателен к деталям, и эту его черту шоураннеры сделали главной фишкой сериала. Сюжет выверен практически до миллиметра, каждый объект в кадре что-нибудь да значит, каждый символ не случаен. Это же обусловило и особую атмосферу «Шерлока» — загадочный, стильный, педантичный и отстраненно логичный.

Четвертый сезон, правда, сильно просел, так что мы надеемся, если пятый и будет, то через несколько лет, когда сценаристы отдохнут и соскучатся по созданному ими миру.

Во все тяжкие

Талантливый химик Уолтер Уайт вел ничем не примечательную жизнь школьного учителя до тех пор, пока у него не обнаружили неоперабельный рак легких. Тут человека и понесло — вместо того, чтобы тихо загибаться под капельницей, он взялся варить метамфетамин. Сначала думал, что заработает так денег для семьи, чтобы они не бедствовали после его смерти. Но сезон за сезоном Уолтера все больше затягивало в полномасштабный криминал.

История о Хайзенберге закончилась пять лет назад, но до сих пор ни один из криминальных сериалов не сумел обойти ее по популярности.

Доктор Хаус

В «Докторе Хаусе» соединились три главных компонента, которые принесли сериалу бешеный успех. Во-первых, оригинальная идея, где врач расследует болезнь, словно детектив.

Кадр из сериала "Доктор Хаус"

Во-вторых, харизматическая личность главного героя: шоу раскрыло тайную мечту человека — быть незаменимым и важным настолько, чтобы можно было вести себя с окружающими по-свински, резать правду-матку в глаза, а тебе ничего бы за это не было. И, в-третьих, великолепный актерский талант Хью Лори

Остаться в живых

Несколько человек выжили после аварии самолета и обнаружили, что теперь им жить на необитаемом острове, расположенном непонятно где. Это, конечно, неприятно, но не смертельно, а вот непонятная чертовщина, которая происходит на острове — это уже серьезно.

«Лост» в 00-е произвел фурор, миллионы людей ждали последней серии, где все наконец-таки прояснится. И, несмотря на всеобщее разочарование от финала, он породил настоящую моду на сериалы с закрученным сюжетом.

Клиника

Юный, наивный и неуклюжий Джей Ди — интерн, который мечтает стать таким же крутым врачом, как доктор Кокс. Джей Ди вечно попадает в дурацкие ситуации и как магнит притягивает к себе разных психов, типа местного уборщика-приколиста, которому не хватает острых ощущений в жизни, или вечно неуверенной в себе заучки Эллиот.

Многие хотели бы возрождения сериала, но, к сожалению, в одну реку нельзя войти дважды.

Taboo, 2017-…

Мрачная история об искателе приключений, который после многих лет вернулся домой и занялся обустройством дел, связанных с наследством и наведением справедливости. Как он ее понимает.