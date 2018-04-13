Саша Барон Коэн сыграет израильского шпиона 

Netflix запускает мини-сериал "Шпион" о жизни израильского разведчика Эли Коэна. Главную роль сыграет известный британский комик Саша Барон Коэн.
Саша Барон Коэн прославился после фильмов "Диктатор" и "Борат". Режиссером и сценаристом проекта будет Гидеон Рафф, который работал над такими сериалами как "База Куантико", "Родина" и "Военнопленные". Продюсеры сериала — компания Legende Films и Ален Голдман ("99 франков", "Багровые реки").
В шести сериях авторы расскажут историю жизни легендарного израильского разведчика Эли Коэна, который сумел подружиться с военной элитой Сирии, и передавал на родину стратегически важную информацию. Ему даже разрешали фотографировать военные объекты.
В 1965 году сирийская контрразведка арестовала его прямо во время сеанса радиосвязи в его квартире в Дамаске. После пыток он был публично повешен на площади Мардха. Сирия отказалась выдать Израилю тело разведчика.
Сериал должен выйти в этом году.