Ещё
Саша Барон Коэн сыграет израильского шпиона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Саша Барон Коэн сыграет израильского шпиона 

Рамблер 1 час назад
Фото: Globallook
Netflix запускает мини-сериал "Шпион" о жизни израильского разведчика Эли Коэна. Главную роль сыграет известный британский комик Саша Барон Коэн.
Саша Барон Коэн прославился после фильмов "Диктатор" и "Борат". Режиссером и сценаристом проекта будет Гидеон Рафф, который работал над такими сериалами как "База Куантико", "Родина" и "Военнопленные". Продюсеры сериала — компания Legende Films и Ален Голдман ("99 франков", "Багровые реки").
В шести сериях авторы расскажут историю жизни легендарного израильского разведчика Эли Коэна, который сумел подружиться с военной элитой Сирии, и передавал на родину стратегически важную информацию. Ему даже разрешали фотографировать военные объекты.
В 1965 году сирийская контрразведка арестовала его прямо во время сеанса радиосвязи в его квартире в Дамаске. После пыток он был публично повешен на площади Мардха. Сирия отказалась выдать Израилю тело разведчика.
Сериал должен выйти в этом году.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть52
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
Классика и гениталии: что не так с нашим театром165
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова13
Видео
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение