Саша Барон Коэн сыграет израильского шпиона

Саша Барон Коэн прославился после фильмов "Диктатор" и "Борат". Режиссером и сценаристом проекта будет Гидеон Рафф, который работал над такими сериалами как "База Куантико", "Родина" и "Военнопленные". Продюсеры сериала — компания Legende Films и Ален Голдман ("99 франков", "Багровые реки").

В шести сериях авторы расскажут историю жизни легендарного израильского разведчика Эли Коэна, который сумел подружиться с военной элитой Сирии, и передавал на родину стратегически важную информацию. Ему даже разрешали фотографировать военные объекты.

В 1965 году сирийская контрразведка арестовала его прямо во время сеанса радиосвязи в его квартире в Дамаске. После пыток он был публично повешен на площади Мардха. Сирия отказалась выдать Израилю тело разведчика.

Сериал должен выйти в этом году.