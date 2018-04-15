HBO покажет второй сезон сериала «Барри»

Первый сезон нового комедийного сериала "Барри" в самом разгаре, но кабельный канал HBO уже подтвердил, что планируются съемки второго сезона.

Снимает сериал Билл Хейдер по собственному сценарию, который написан в соавторстве с Алеком Бергом , известному по "Кремниевой долине" и "Диктатору". Они же являются и исполнительными продюсерами проекта.

В сериале рассказывается история бывшего морпеха, который подрабатывает киллером, но не очень успешно. На очередной заказ он отправлятся в Лос-Анджелес, где случайно попадает на курсы актерского мастерства. Этот момент становится в его жизни переломным.