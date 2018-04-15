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HBO покажет второй сезон сериала «Барри»
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HBO покажет второй сезон сериала «Барри» 

Рамблер 15 апреля 2018
Фото: Кадр из сериала "Барри"
Первый сезон нового комедийного сериала "Барри" в самом разгаре, но кабельный канал HBO уже подтвердил, что планируются съемки второго сезона.
Снимает сериал Билл Хейдер по собственному сценарию, который написан в соавторстве с Алеком Бергом, известному по "Кремниевой долине" и "Диктатору". Они же являются и исполнительными продюсерами проекта.
В сериале рассказывается история бывшего морпеха, который подрабатывает киллером, но не очень успешно. На очередной заказ он отправлятся в Лос-Анджелес, где случайно попадает на курсы актерского мастерства. Этот момент становится в его жизни переломным.
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