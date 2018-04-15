Мартин Скорсезе снимет новую комедию

О планах знаменитого кинорежиссера сообщает Netflix

Представители Netflix заявили, что лауреат премии "Оскар" Мартин Скорсезе будет работать над комедией, название которой пока не сообщается. В основу комедии ляжет сериал SCTV (Second City Television).

Комедийное скетч-шоу SCTV выдержало в Канаде шесть сезонов с 1976 по 1984 годы, завоевало любовь зрителей и стало классикой.