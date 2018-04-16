Сериал «Тредстоун» расскажет об агенте Борне 

Руководство телеканала USA заказало производство пилотной серии сериала «Тредстоун» (Treadstone).
Создатели планируют, что это будет приквел серии фильмов об агенте Джейсоне Борне. Режиссером пилотной версии станет Рамин Бахрани, который работал над фильмом «99 домов».
Сюжет сериала будет развиваться вокруг секретной программы ЦРУ «Тредстоун», которая превращает участников в машины для убийства. Неожиданно несколько агентов активируют для выполнения секретной миссии.
Об агенте Борне уже сняты четыре фильма: «Идентификация Борна», «Превосходство Борна», «Ультиматум Борна», «Джейсон Борн». Главную роль во всех частях сыграл Мэтт Дэймон.
Позже был снят еще и фильм «Эволюция Борна» — спин-офф серии с Джереми Реннером в роли агента.