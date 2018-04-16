Что стало со звездами «Аншлага» 

1/6 Регина Дубовицкая. Бессменная ведущая телепередачи отвергает критику и не считает, что ее программа ориентирована на низкообразованные массы. Несмотря на то что в 2016 году даже был организован пикет против "Аншлага". globallookpress.com Фото:

2/6 Ефим Шифрин одним из первых покинул проект. А затем случился конфликт: несмотря на то, что актер перестал участвовать в съемках, в программе регулярно появлялись записи его выступлений, а гонорары при этом не выплачивались. Сейчас руководит "Шифрин-театром", снимается в кино. globallookpress.com Фото:

3/6 Евгений Петросян расстался с "Аншлагом" ради собственных проектов "Смехопанорамы" и "Кривого зеркала". Сейчас полон сил и энергии, регулярно выступает с концертами. globallookpress.com Фото:

4/6 Елена Степаненко ушла из "Аншлага" вслед за мужем Евгением Петросяном. В последнее время похудела и стала еще больше нравится поклонникам. globallookpress.com Фото:

5/6 Владмир Винокур не стареет и продолжает выступать в "Аншлаге". Возможно, в этом секрет? globallookpress.com Фото: