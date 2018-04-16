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Что стало со звездами «Аншлага»
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Что стало со звездами «Аншлага» 

Рамблер 6 часов назад
Как живут и выглядят звезды «Аншлага» — в нашей галерее.
1/6  Регина Дубовицкая. Бессменная ведущая телепередачи отвергает критику и не считает, что ее программа ориентирована на низкообразованные массы. Несмотря на то что в 2016 году даже был организован пикет против "Аншлага".
Фото:
2/6  Ефим Шифрин одним из первых покинул проект. А затем случился конфликт: несмотря на то, что актер перестал участвовать в съемках, в программе регулярно появлялись записи его выступлений, а гонорары при этом не выплачивались. Сейчас руководит "Шифрин-театром", снимается в кино.
Фото:
3/6  Евгений Петросян расстался с "Аншлагом" ради собственных проектов "Смехопанорамы" и "Кривого зеркала". Сейчас полон сил и энергии, регулярно выступает с концертами.
Фото:
4/6  Елена Степаненко ушла из "Аншлага" вслед за мужем Евгением Петросяном. В последнее время похудела и стала еще больше нравится поклонникам.
Фото:
5/6  Владмир Винокур не стареет и продолжает выступать в "Аншлаге". Возможно, в этом секрет?
Фото:
6/6  Клара Новикова, создавшая образ неповторимой тети Сони, в последние годы играет в израильском театре "Гешер".
Фото:
Невероятно популярная в 1990-е годы передача, оказывается, выходит и сейчас, правда, гораздо реже, чем раньше — всего 6-7 раз в год на телеканале "Россия". Вспоминаем главных звезд юмористической сцены "лихих девяностых" — в нашей галерее. Листайте!
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