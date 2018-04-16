Что стало со звездами «Аншлага» 

Как живут и выглядят звезды «Аншлага» — в нашей галерее.
1/6 Регина Дубовицкая. Бессменная ведущая телепередачи отвергает критику и не считает, что ее программа ориентирована на низкообразованные массы. Несмотря на то что в 2016 году даже был организован пикет против "Аншлага".
2/6 Ефим Шифрин одним из первых покинул проект. А затем случился конфликт: несмотря на то, что актер перестал участвовать в съемках, в программе регулярно появлялись записи его выступлений, а гонорары при этом не выплачивались. Сейчас руководит "Шифрин-театром", снимается в кино.
Невероятно популярная в 1990-е годы передача, оказывается, выходит и сейчас, правда, гораздо реже, чем раньше — всего 6-7 раз в год на телеканале "Россия". Вспоминаем главных звезд юмористической сцены "лихих девяностых" — в нашей галерее. Листайте!